Кровельный профнастил: главные преимущества

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Кровля, вне всякого сомнения, считается очень важной составляющей любого здания. Еще пару лет тому назад в специализированных строительных магазинах предлагался для покупки в качестве материала для покрытия крыши исключительно шифер.

Такой вариант кровельного покрытия придавал зданию скучную серость, скучность и некую безликость. В настоящее же время с появлением такого кровельного материала, как профилированный лист, крыша может получить почти любой оттенок, который будет сочетаться с колером самого строения. Что же такое профилированный настил для крыши? В чем скрыты его основные преимущества? Ответы на эти вопросы рассмотрим ниже.

Преимущества кровельных профлистов

В последние годы применение профилированных листов для покрытия крыш различных строений и зданий становится все более распространенным. Согласно многочисленным показателям профлист для крыши существенно превосходит своих главных конкурентов – классический шифер и металлическую черепицу.

Перечислим основные преимущества кровельного профнастила:

профилированный настил, в сопоставлении с металлочерепицей, возможно применять не только для плоских крыш, но также для наклонных; листы кровельного профнастила создаются длиной до двадцати метров – подобные большие размеры одного профлиста предоставляют возможность существенно ускорить процедуру установки, а также покрути крышный скат с наименьшим количеством стыковочных швов; доступная стоимость делает представленный кровельный материал доступным вариантом покрытия для широкого спектра потребителей; широчайшая цветовая гамма и разнообразные типы профилей предоставляют обширный простор для дизайнерских решений. На сайте https://vkplusekb.ru/ можно познакомиться с разнообразием видов такого кровельного материала, как профнастил; незначительный вес профлиста и несложный монтаж предоставляют возможность задействовать для выполнения работ по укладке такого кровельного материала всего несколько работников. Так, к примеру, для покрытия крыши частного жилого строения достаточно задействовать лишь два человека; профнастил отличается устойчивостью к коррозионным воздействиям, ультрафиолетовому излучению, а также характеризуется экологической чистотой и безопасностью, считается негорючим материалом.

Выбор профнастила

Основными определяющими моментами для выбора кровельных профлистов считается высота волны, а также толщина листа. Именно от этих факторов зависит надежность кровельного материала и его стойкость к обычным нагрузкам на крышу – снежным массам и ветровым порывам. В маркировке материала такие данные обозначаются соответствующими цифрами.