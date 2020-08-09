По итогам посещения съезда «Новых людей» главное, что хочется сказать: партия явно решила отказаться от традиционных дихотомий «правые / левые» и «либералы / консерваторы».

/В России/

Они ищут собственное место на политическом спектре, не желая проваливаться ни в один из квадрантов. Это заметно и по составу гостей съезда, и по «экспертному совету» - где еще могли в одном списке оказаться имена Пряникова и Кричевского, Шкуматова и Кынева?

«Новые люди» хотят дружить не с «правыми» или «левыми», а с толковыми людьми, которые имеют мнение о том, как конкретно улучшать жизнь в стране.

Ничего удивительного, что со стороны профессиональных пиарщиков и политтехнологов подобный отказ от традиций политического серпентария вызвал реакцию на грани паники и ненависти (см. скриншот)