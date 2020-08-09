В Сочи идут рейды по объектам потребительской сферы

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Специальные мониторинговые группы в Сочи проверяют соблюдение требований Роспотребнадзора. 720 предприятий города уже прошли контроль. В состав групп входят сотрудники муниципалитета и полицейские.

- Ежедневно они проверяют магазины, кафе, рестораны и торговые центры на предмет соблюдения масочного режима, социального дистанцирования и санитарной обработки помещений, - сообщили в пресс-службе администрации города Сочи.

За июль-август нарушения обнаружили на 91 предприятии курорта. На владельцев предприятий составили протоколы об административном правонарушении. Также специалисты проверяют наличие лицензии на торговлю алкоголем, выявляют нарушения в сфере торговли спиртной продукцией. С начала августа сотрудники мониторинговых групп составили более 1000 административных протоколов, изъято из оборота более 5500 литров контрафакта.

Источник: https://kuban.mk.ru