«Лаборатория вместе»: «Ростелеком» поддержал серию благотворительных проектов в ЦСИ «Типография»

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«Ростелеком» совместно с благотворительными организациями «Открытая среда» и «Добрый-Юг» запустили на площадке центра современного искусства «Типография» совместную программу «Лаборатория вместе», направленную на развитие инклюзивной культуры.

Партнеры намерены реализовать ряд мероприятий в Краснодаре, цель которых – помочь людям с особенностями ментального развития приобрести художественные навыки для творчества в разных сферах и реализовать свой потенциал с помощью искусства.

«Мы уже много лет реализуем на Юге проекты, направленные на поддержку людей с ограниченными возможностями. Для “Ростелекома” это направление является важной составляющей социальной политики, к тому же наша компания давно и системно развивает волонтерское движение среди своих сотрудников. Поэтому мы с энтузиазмом включились в этот проект и уверены, что он принесет большую пользу не только самим участникам, но и в целом привлечет внимание общественности к проблемам особенных людей», – подчеркнул Вячеслав Плеханов, директор департамента внешних коммуникаций «Ростелекома» на Юге.

Первое мероприятие в рамках программы «Лаборатория вместе» уже стартовало — с начала августа работает инклюзивная лаборатория творчества «Кажется, это искусство», инициированная благотворительной организацией «Открытая среда» и центром современного искусства «Типография». Участниками проекта стали люди с аутизмом (подопечные «Открытой среды» и «Доброго-Юга»), их наставниками — современные художники Краснодара, Геленджика и Санкт-Петербурга, работающие с разными техниками и направлениями — от живописи до современного танца.

«Мы очень рады запустить программу “Лаборатория вместе” с “Ростелекомом” и двумя важными благотворительными организациями “Открытая среда” и “Добрый- Юг”, которые долгое время поддерживают людей с аутизмом и другими ментальными нарушениями. Я уверена, что вместе мы сможем сделать удивительные проекты и повысить уровень инклюзивной культуры в обществе», – отметила Елена Ищенко, куратор центра современного искусства «Типография».

В ближайшее время в «Типографии» стартует еще одно направление проекта – мастерская графики и иллюстрации «неПросто мастерские». Благодаря ему молодые люди с ментальными нарушениями освоят курсы компьютерной графики, научатся рассказывать истории через комиксы и в компании корпоративных волонтеров посетят выставки и серию воркшопов от профессиональных художников. Занятия будут направленны на получение участниками профессиональных навыков, которые они смогут в дальнейшем применить при трудоустройстве в рамках специализированных программ. Предполагается, что занятия будут проходить индивидуально либо в небольших группах в режиме онлайн.

В ноябре в «Типографии» по инициативе партнеров проекта откроется инклюзивная выставка «Искусство быть». Она включит работы художников из разных городов России, в том числе и Краснодара. В ее рамках пройдут специальные экскурсии, адаптированные для людей с разными формами инвалидности, лекции и перформансы для широкой аудитории.

Во всех проектах «Ростелеком» выступает генеральным партнёром, а также реализует собственную программу корпоративного волонтерства.

Источник: https://www.company.rt.ru/