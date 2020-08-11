Земельные участки под коттеджный посёлок "Солнечное Предгорье" нарезали прямо в реке Псекупс

Компания из Горячего Ключа при содействии администрации города успешно распродаёт русло реки и земли лесного фонда, обманывая покупателей участков, желающих поселиться в "престижном курортном районе"

ымянное несколько лет назад началась продажа земельных участков на территории будущего коттеджного посёлка "Солнечное Предгорье". Участки продаются по бросовой цене – 50 тысяч рублей за 100 кв. м. Всего в составе этого поселка продается около 500 участков. Рекламируя продажу участков, компания зовёт людей поселиться в "престижном курортном районе" в "обустроенном коттеджном поселении". Однако за рекламными заявлениями и опубликованными на сайте компании красивыми фото скрываются невидимые простым гражданам подводные камни очередной земельной аферы. Не зная о них, люди могут приобрести земли, которые в принципе не могут продаваться и застраиваться.

Но главный подводный камень планируемого посёлка скрывается в том, что значительная его часть расположена в буквальном смысле на воде. Экологическая Вахта по Северному Кавказу в 2019 году выявила, что большое количество земельных участков "Солнечного Предгорья" нарезаны прямо в реке Псекупс. Каким образом кадастровый инженер, который формировал эти участки, а затем должностные лица органов Росреестра, которые ставили их на кадастровый учёт, "не заметили" такой "мелочи", что участки находятся прямо в русле реки - большая загадка. Ведь Земельный кодекс РФ запрещает формировать участки на землях, покрытых поверхностными водами, а Водный кодекс РФ устанавливает, что водные объекты относятся к федеральной собственности и не могут передаваться в частную собственность. Коммерсантов из ООО "Солнечное Предгорье" это обстоятельство тоже не смутило, и они, как ни в чем не бывало, стали продавать участки в реке. И отдельные граждане такие участки купили. Правда, такие, которые частично расположены на берегу, что даёт им возможность оказавшиеся у них в собственности участки реки просто засыпать, так как юридически это "суша".

В связи с грубыми нарушениями закона при формировании и приватизации этих участков, Экологическая Вахта направила официальные заявления в органы прокуратурыадминистрацию Горячего Ключа. Прокуратура Горячего Ключа, как следует из её письма, доводы ЭВСК о том, что 30 земельных участков сформированы и приватизированы незаконно, признала обоснованными. По результатам проверки прокуратура внесла представление в адрес руководителя ООО "Солнечное Предгорье" с требованием устранить нарушение. Представление до сих пор не исполнено. А администрация Горячего Ключа в лице главы города Александра Кильганкина решила устраниться от каких-либо действий по разрешению проблемы. Несмотря на то, что местные власти в рамках полномочий по муниципальному земельному контролю были обязаны провести проверку и принять соответствующие меры. Однако в письме администрации содержится важная информация о том, как поэтапно осуществлялась земельная афера с участками в реке Псекупс.

Как следует из письма, подписанного Кильганкиным, "Постановлением главы администраци и города Горячий Ключ от 09.09.1992г. № 1727 товариществу с ограниченной ответственностью "Дивногорское" передано в коллективно-долевую собственность бесплатно 522,5 га земли и в пользование 264,0 га земли, что подтверждается свидетельством о праве собственности на землю от 04.02.1993г. №7526/1. Часть долей, в том числе и рассматриваемую территорию, впоследствии приобрело ООО "Водник". Далее участниками долевой собственности на общем собрании в 2006 году было принято решение выделить в натуре земельные доли, находящиеся в собственности, в том числе и в собственности ООО "Водник". К землям населённых пунктов указанные земельные участки были отнесены после того, как Генеральным планом муниципального образования город Горячий Ключ, утвержденным решением Совета города Горячий Ключ от 06.09.2013г. №243, была утверждена черта населённого пункта село Безымянное".

Из этого ответа становится понятным, почему администрация Горячего Ключа не стала проводить проверку по обращению ЭВСК. Так как в этом случае ей пришлось бы проверять саму себя. Ведь именно администрация в 1993 году незаконно передала участки в реке Псекупс в частную собственность, а в 2013 году включила реку в состав границ населённого пункта село Безымянное. В том же 2013 году эти участки у ООО "Водник" приобрело ООО "Солнечное Предгорье".

И это ещё не все "чудеса", которые творили чиновники с землями, на которых сейчас продаются участки под коттеджный посёлок "Солнечное Предгорье". В рамках деятельности рабочей группы по анализу соблюдения градостроительного и земельного законодательства на территории Горячего Ключа, которая была организована по распоряжению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, Экологическая Вахта поставила вопрос о том, что часть земельных участков под этот посёлок незаконно размещена на землях лесного фонда. В связи с этим 6 августа 2020 года Минприроды Кубани была проведена проверка и составлен акт, из которого следует, что 18 участков, выделенных под этот посёлок, расположены на лесных землях в квартале 2В (часть выдела 48) Ключевского участкового лесничества. Как и в случае с землями водного фонда, расположенными в реке Псекупс, лесные земли законным образом не могли оказаться в собственности ООО "Солнечное Предгорье", и оно не имело права ими распоряжаться. И те граждане, которые, поверив компании, купили эти участки, в дальнейшем будут в судебном порядке лишены права собственности на них.

Ситуация с "Солнечным Предгорьем" – только один фрагмент обширной мозаики нарушений градостроительного, земельного, лесного и водного законодательства на территории Горячего Ключа. Этот город, наряду с некоторыми другими муниципальными образованиями Краснодарского края, стал центром земельного и строительного беспредела, что и стало причиной пристального внимания со стороны краевых властей к тому, что творится на его территории.

За проектом посёлка стоит одноименное ООО, владельцем которого является предприниматель из Москвы Виктор Клименко. Часть участков планируемого посёлка отнесены к землям сельскохозяйственного назначения, часть - к землям населённых пунктов. Большинство из них находятся на территории бывших полей и садов, и проблема с ними только в том, насколько целесообразно сельхозземли превращать в жилую застройку. Особенно с учётом того, что строительства социальной инфраструктуры для людей, которые здесь поселятся, не предполагается. Как прямо следует из рекламных заявлений ООО "Солнечное Предгорье", вместо того, чтобы позаботиться о строительстве объектов социальной инфраструктуры, компания планирует, что дети жителей посёлка лягут дополнительной нагрузкой на школу и детский сад расположенного вблизи него села Безымянное.