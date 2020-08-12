Поговори со мной! Почему упал интерес к "разговорным" профессиям?

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Продавцы и администраторы больше всего рискуют остаться без работы из-за коронавируса, уверяет статистика. Почему, рассказал в интервью радио Sputnik доктор экономических наук Александр Щербаков.

Минтруд провел исследования рынка труда, и специалисты ведомства выяснили, у кого самые большие шансы остаться без работы. Как пишут "Известия", наибольшие риски у людей, занятых в сфере торговли, услуг, бытового обслуживания, административной работы, а также в транспортной сфере.

Все эти профессии объединяет обязательное общение с клиентом, к которому после пандемии коронавируса стали относиться настороженно, рассказал доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков.

"Коронавирус насторожил людей и люди стали ограничивать общение. Если общение ограничено в таком плане, то оно развивается на дистанционном уровне через информационные технологии. В этом смысле спрос на IT-специалистов будет возрастать. Также растет торговля по интернету, поэтому спрос на продавцов, которые непосредственно стоят за прилавком, будет уменьшаться. Если коронавирус или другие инфекционные заболевания будут развиваться, то общение должно быть ограничено. Все то, что связано со сферой услуг будет сокращаться", - рассказал экономист в интервью радио Sputnik.

Также в исследовании Минтруда сказано, что сокращений не стоит ждать россиянам, работающим в сферах логистики, консалтинга, а также на предприятиях химической, топливной промышленности и металлургии.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/