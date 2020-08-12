Эколог: горбуша теряет численность на Сахалине

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Объем разрешенного вылова горбуши на Сахалине надо существенно сократить. Такое мнение в интервью радио Sputnik высказал председатель Совета "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын. Это связано с резким падением численности рыбы у берегов Дальнего Востока.

"Ситуация с горбушевой путиной в этом году на Сахалине печальная –подходы горбуши и уловы гораздо ниже, чем за 10 последних лет. Горбушу корректно сравнивать по четным и нечетным годам, поскольку она имеет двухлетний жизненный цикл. Горбуша нечетных лет на Сахалине уже впала в глубочайшую депрессию, судя по всему, ее судьбу повторяет и горбуша четных лет тоже", – сказал Дмитрий Лисицын.

Выживаемость горбуши на Сахалине резко снизилась из-за перепромысла и браконьерства, отметил эколог.

"Чрезмерный промысел не оставляет достаточное количество рыбы для воспроизводства в реках, слишком много изымают для коммерческого использования. Браконьерство – большая беда, с которой государство справиться практически не в силах. То немногое, что удается пропустить в реки, браконьеры добивают", – сказал Дмитрий Лисицын.

Сейчас нужно резко сократить промысловую нагрузку, считает эксперт.

"Как можно раньше необходимо заканчивать путину, вводить пропускные дни на оставшийся период лова и резко усиливать борьбу с браконьерством", – отметил эколог.

Горбуша в 2020 году сильно упала в численности не только у берегов Сахалина, но и на Восточной Камчатке и на Аляске. Это отразится на конечных ценах для потребителей, уверен Дмитрий Лисицын.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/