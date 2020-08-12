Гибель подлодки "Курск": 20 лет спустя

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В 2000 году, 12 августа, в Баренцевом море затонула атомная подводная лодка К-141 "Курск". Главная версия катастрофы – взрыв торпеды. Однако до сих пор неизвестно, как именно это произошло.

Крупнейшая катастрофа в истории российского подводного флота произошла во время учений в Баренцевом море. На тот момент К-141 "Курск" была одной из самых современных субмарин военно-морского флота России. По основной версии, 12 августа в торпедном отсеке "Курска" произошел взрыв. Подлодка затонула в водах Баренцева моря на глубине 108 метров. На борту в тот день находились 118 членов экипажа, все они погибли. Тем не менее, даже основная версия не может сегодня ответить на все вопросы, которые касаются обстоятельств трагедии, отметил в эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец.

"За минувшие двадцать лет написаны миллионы заметок и статей, снято огромное количество фильмов. И я сегодня пришел к выводу, что все разговоры о причинах гибели "Курска" они, к великому моему сожалению, остаются лишь версиями. А генеральных версий таких три. Первая – "Курск" погиб от взрыва собственной торпеды. Вторая, это дружественный огонь крейсера, который находился в том квадрате во время учений. И третья версия, это удар американской подводной лодки, которую рассматривают в двух вариантах: при прямом столкновении и при том, что она тоже нанесла торпедный удар по нашему "Курску". Но, спустя двадцать лет, мы по-прежнему не можем сказать, как погибла подлодка", - сказал Баранец.

Капитан 1-го ранга запаса, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков придерживается версии о столкновении "Курска" с американской подлодкой.

"Проблема с атомной подводной лодки "Курск" коренится в одном из двух аспектов. Если это был самопроизвольный взрыв торпеды, то это вопрос подготовки личного состава и четкого соблюдения правил безопасности. Даже на советском флоте были такие катастрофы, когда допускались те или иные отклонения от правил эксплуатации. С другой стороны, если предположить, что гибель "Курска" стала следствием столкновения с американской подводной лодки, то в советское время и такое бывало, довольно часто. Просто не доходило до катастрофы. Я не считаю, что это было злонамеренным событием. Несчастный случай. Подводное столкновение, в условиях когда средства наблюдения не смогли установить наличие подводного объекта", - отметил Сивков.

Сегодня в Санкт-Петербурге пройдут памятные мероприятия, посвященные гибели атомной подводной лодки "Курск". Панихида в Николо-Богоявленском Морском соборе и возложение цветов у мемориала на Серафимовском кладбище.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/