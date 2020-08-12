Путин назвал виновных в зашкаливших ценах на Камчатке
Президент России Владимир Путин усомнился в обоснованности высокого уровня цен в Камчатском крае и поручил проанализировать деятельность монополистов в регионе. Об этом он заявил в ходе общения по видеоконференцсвязи с врио главы региона Владимиром Солодовым.
По словам Путина, доходы жителей региона выглядят довольно существенно (край занимает шестое место в стране по этому показателю), однако ситуацию осложняют высокие цены.
«Реальные доходы не такие уж и большие получаются. Я понимаю, все связано с издержками, не буду перечислять всех причин, связанных с высоким уровнем цен. Не уверен, что это всегда обосновано», — отметил президент.
По мнению главы государства, в ситуации виноваты монополисты в различных отраслях экономики, на деятельность которых надо «посмотреть».
Ранее аналитики из агентства АКРА назвали Камчатский край одним из регионов, где у жителей уходит меньше всего денег на продукты питания относительно их доходов. По подсчетам специалистов, жители Камчатки тратят на еду тратят 28% своих доходов. Это означает, что, например, если общая зарплата членов семьи составляет 70 тысяч рублей, то на продукты уходит 19600 рублей, а при зарплате 100 тысяч рублей – 28 тысяч.
Источник: https://www.mk.ru/