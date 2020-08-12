Путин назвал виновных в зашкаливших ценах на Камчатке

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Президент России Владимир Путин усомнился в обоснованности высокого уровня цен в Камчатском крае и поручил проанализировать деятельность монополистов в регионе. Об этом он заявил в ходе общения по видеоконференцсвязи с врио главы региона Владимиром Солодовым.

По словам Путина, доходы жителей региона выглядят довольно существенно (край занимает шестое место в стране по этому показателю), однако ситуацию осложняют высокие цены.

«Реальные доходы не такие уж и большие получаются. Я понимаю, все связано с издержками, не буду перечислять всех причин, связанных с высоким уровнем цен. Не уверен, что это всегда обосновано», — отметил президент.

По мнению главы государства, в ситуации виноваты монополисты в различных отраслях экономики, на деятельность которых надо «посмотреть».

Ранее аналитики из агентства АКРА назвали Камчатский край одним из регионов, где у жителей уходит меньше всего денег на продукты питания относительно их доходов. По подсчетам специалистов, жители Камчатки тратят на еду тратят 28% своих доходов. Это означает, что, например, если общая зарплата членов семьи составляет 70 тысяч рублей, то на продукты уходит 19600 рублей, а при зарплате 100 тысяч рублей – 28 тысяч.

Источник: https://www.mk.ru/