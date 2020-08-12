Дагестан обеспечил треть прироста поголовья коров в РФ

/В России/

Важной и перспективной подотраслью сельского хозяйства является разведение КРС, в первую очередь коров.

Экспертный центр «Юг» с опорой на данные АЦ MilkNews, Союзмолоко и Росстата оценивает вклад регионов ЮФО и СКФО в российское животноводство.

Примечание. Данные приведены на 1 июля этого года.

место в топ-20 / регион / поголовье / прирост поголовья

РФ / 8 092,2 тыс. / +29,8 тыс.

1 / Дагестан / 489 тыс. / +10,6 тыс.

4 / Калмыкия / 326,7 тыс. / -6,5 тыс.

6 / Ростовская область / 298,7 тыс. / +1,5 тыс.

8 / Краснодарский край / 213,7 тыс. / +4,4 тыс.

14 / Волгоградская область / 179,8 тыс. / +8,9 тыс.

15 / Астраханская область / 155,8 тыс. / +0,1 тыс.

17 / Ставропольский край / 147 тыс. / -4,2 тыс.

- Поголовье коров в России к середине 2020 года достигло 8,09 млн голов, что на 0,4% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Снижение поголовья отмечается в частном секторе (-0,9%), прирост – в сельхозорганизациях (+0,2%), в КФХ и у индивидуальных предпринимателей (+4,1%).

- Дагестан обеспечил треть прироста поголовья в РФ.

- Наибольшее сокращение поголовья – в Калмыкии (однако на фоне общей численности КРС в регионе оно незначительно).

- Во всех регионах Юга, кроме Краснодарского края, значительный вклад вносят личные хозяйства. Для Кубани характерно доминирование сельскохозяйственных организаций (совхозы, агрохолдинги).

- Очень весом вклад личных хозяйств в Дагестане, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях.

- Наибольший удельный вес КФХ и ИП в структуре поголовья – в Калмыкии.