Не инсульт? Кардиолог оценил состояние Ефремова

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Артиста Михаила Ефремова увезли из зала суда в Боткинскую больницу в тяжелом состоянии. Что с его здоровьем, предположил в интервью радио Sputnik сердечно-сосудистый хирург, кардиолог Владимир Хорошев.

У заслуженного артиста России Михаила Ефремова заподозрили предынфарктное или предынсультное состояние, и его увезли на скорой, сообщили РИА Новости. Он был госпитализирован из зала суда, где шло слушание дела по поводу смертельного ДТП с участием артиста. Напомним, Михаил Ефремов устроил аварию в центре Москвы 8 июня. Его автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель последнего скончался от полученных травм. В момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в его машине обнаружили и следы наркотиков.

Артисту грозит тюремное заключение сроком до 12 лет. Слушание дела Ефремова приостановилось на время его госпитализации, которая может затянуться, рассказал радио Sputnik доктор Хорошев.

"Мое врачебное предположение, что речь идет о транзиторных ишемических атаках. То есть речь идет о приходящих атаках головного мозга. Это довольно распространенное явление, но оно грозное и небезопасное. Если человек не попадет в сферу влияния врачей неврологов, то это может привести к органическому поражению головного мозга, что именуется острым нарушением мозгового кровообращения или инсультом", – предположил врач.

Михаилу Ефремову всего 56 лет, но у него есть склонность к инсульту из-за пристрастия к алкоголю.

"Люди, которые подвержены страсти к употреблению алкоголя, в 99% случаев мощно и сильно поражены атеросклерозом. Мне довелось сотни и сотни людей оперировать с той или иной артериальной патологией. Люди, которые были склонны к злоупотреблению алкоголем, очень сильно поражены. Не мудрено, что Ефремов получил это болезненное состояние", - рассказал доктор Хорошев в интервью радио Sputnik.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/