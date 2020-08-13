13–18 августа Михаил Мишустин совершит рабочую поездку в Дальневосточный федеральный округ

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В Анадыре М.В.Мишустин посетит ряд социальных и производственных объектов, пообщается с их сотрудниками, проведёт встречу с губернатором Чукотского автономного округа Р.В.Копиным.

В Петропавловске-Камчатском Председатель Правительства посетит социальные и производственные объекты, встретится с врио губернатора Камчатского края В.В.Солодовым, проведёт встречу с общественностью, а также проведёт совещание по вопросу «Об электроэнергетике и газификации Дальнего Востока».

В Магадане М.В.Мишустин осмотрит социальные и инфраструктурные объекты города, пообщается с работниками, проведёт встречу с губернатором Магаданской области С.К.Носовым.

В Благовещенске Председатель Правительства проведёт совещание с членами Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока о выполнении поручения Президента Российской Федерации по ускоренному развитию Дальнего Востока.

М.В.Мишустин проведёт встречу с гражданами по вопросам реализации государственных программ «Дальневосточный гектар» и «Дальневосточная ипотека», осмотрит ключевые инфраструктурные и энергетические объекты, пообщается с их сотрудниками, проведёт встречу с губернатором Амурской области В.А.Орловым.

Также Председатель Правительства примет участие в церемонии запуска строительства нового предприятия.

В мероприятиях рабочей поездки примут участие Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе Ю.П.Трутнев, заместители Председателя Правительства Ю.И.Борисов и Д.Н.Чернышенко, Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики А.А.Козлов, Министр природных ресурсов и экологии Д.Н.Кобылкин, Министр труда и социальной защиты А.О.Котяков, Министр здравоохранения М.А.Мурашко, Министр энергетики А.В.Новак, Министр экономического развития М.Г.Решетников, Министр финансов А.Г.Силуанов, Министр науки и высшего образования В.Н.Фальков, руководители ведомств, все действующие губернаторы и врио глав субъектов ДФО.

Источник: http://government.ru