Экономист объяснил ситуацию с "чистым долгом" России

/В России/

Ситуация, когда активы правительства превышали чистый долг, в России была не так часто, и сейчас все возвращается на круги своя, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат экономических наук, доцент, заместитель руководителя Центра истории и методологии экономической науки НИУ ВШЭ Денис Мельник.

Долг правительства России превысил его ликвидные резервы. Таковы данные ежемесячной статистики Минфина и Банка России, сообщает РБК. Отсутствие чистого долга фиксировалось с лета 2019 года.

"Накопление резерва на счетах правительства отражало стремление готовиться к тяжелым временам, связанным с кризисом. Россия в принципе среди стран развивающихся и зависящих от экспорта выгодно отличается очень низким процентом госдолга к ВВП – 10%. Ожидается, что к 2022 году он вырастет до 17-20%, но и это очень мало. Второй момент, если посмотреть более глубоко, то долг России растет, прежде всего, за счет внутреннего долга, а доля внешнего долга сокращается. Чтобы покрывать внутренний долг, мы за рубли должны отдавать рубли, а внешний – за доллары. И если мы проседаем по долларовой выручке, начинаются проблемы", – сказал Денис Мельник.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/