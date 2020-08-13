На возмездной основе: новые условия для "застрявших" за рубежом

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Правительство может отказаться от безвозмездной помощи россиянам, которые оказались без денег в других странах. Финансовую помощь будут предоставлять при условии возвращения денег государству через три месяца.

Соответствующий проект постановления Правительства, разработанный Министерством иностранных дел России, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Перетекание денег из карманов одних граждан в другие без достаточных оснований – действительно не честно, поэтому помощь гражданам нужно оптимизировать, рассказал в интервью радио Sputnik советник "Ассоциации Турпомощь" Валерий Коровкин. При этом важно продумать все ситуации, отметил эксперт.

"Главный вопрос, который возникает, останется ли помощь – вывозные рейсы, продукты питания, – когда граждане реально попадут в ситуацию, которая угрожает их жизни и безопасности. Или вся помощь будет идти в рассрочку? Мысль верная, потому что раздача денег иногда граничит с "халявой", причем не совсем оправданной, при том, что это деньги налогоплательщиков, не с какого-то дерева, а деньги других граждан нашей страны. Консульские учреждения правы, многие люди просто восприняли выплаты как маленький дополнительный пансион. Но критические ситуации могут быть, в мире много чего происходит, и надо все продумать", – считает Валерий Коровкин.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/