Эксперт ТПП: энергоэффективность домов крайне важна

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Владельцы квартир в новостройках рискуют столкнуться с повышенными тарифами на отопление.

Это произойдет в случае утверждения нового постановления Минстроя об энергетической эффективности зданий. Оно подразумевает упрощение многих регламентов и требований, сообщают СМИ со ссылкой на экспертов. Однако документ не согласовало Минэнерго. Проект противоречит плану повышения энергоэффективности, разработанному Минэкономразвития.

Квадратные метры любой ценой – не та цель, к которой должно идти государство. Необходимо способствовать тому, чтобы люди покупали нормальное жилье, отвечающее современным требованиям, рассказал в интервью радио Sputnik председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета ЖКХ ТПП РФ Константин Крохин.

"Упрощение требований по строительным материалам, по определенным видам работ приведет к тому, что дома будут строить хлипкие, неэнергоэффективные, и люди будут переплачивать. Эти опасения объективны, сегодня только в московском регионе идет массовое строительство жилья эконом-класса, которое не соответствует требованиям и стандартам сегодняшнего дня: в проектах домов заложено максимальное снижение издержек. Тонкие стены, отсутствие звукоизоляции, теплоизоляции. Некоторые застройщики выставляют требования поставщикам по утончению канализационных, ливневых труб, это чаще приводит к авариям к износам. То есть через два год жители будут сталкиваться с тем, что у них негодные трубы, стены, кровля, потому что застройщик на всем сэкономил. Наши люди достойны современного энергоэффективного жилья. Энергоэффективность крайне важна, и здесь ни в коем случае не должно быть компромиссов", – считает член комитета ЖКХ ТПП РФ Константин Крохин.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/