В России растет количество невыездных граждан

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Почти 4 миллиона россиян не смогут выехать за рубеж из-за долгов. Количество невыездных граждан прямо пропорционально платежеспособности россиян, рассказал в интервью радио Sputnik председатель правления Всероссийского объединения туристов Роман Бобылев.

Число невыездных граждан выросло на 10% по сравнению с прошлым годом, сообщают СМИ со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов. Россиян не выпустят из-за долгов по алиментам, услугам ЖКХ, кредитам и штрафам ГИБДД.

"Если экономический кризис будет усугубляться, количество людей с финансовыми проблемами будет увеличиваться. Это в том числе связано с полноценным запуском процедуры личных банкротств, процедура стала понятнее и быстрее, но санкции, как ограничение выезда за рубеж, никто не отменял, потому что это на самом деле достаточно действенный механизм. Все будет зависеть от экономической ситуации", – считает Роман Бобылев.

В настоящий момент эта тема не особо актуальна в условиях коронавируса, непонятных перспектив и прогнозов по срокам открытия границ, отметил председатель правления Всероссийского объединения туристов.

"Не все и до пандемии и личных ограничений выезжали за рубеж, для части граждан данная санкция бесполезна. Однако для тех, кто выезжал, эта мера ограничения действенна. Пандемия рано или поздно закончится, а ограничение накладывает отпечаток на качество жизни российского гражданина, и лучше подумать об этом заранее", – считает Роман Бобылев.

Рассчитывать на то, что невыездные граждане будут развивать внутренний туризм, не приходится, добавил эксперт.

"Граждане, которые становятся невыездными, – люди, в основной массе своей имеющие финансовые проблемы. Поэтому люди без достаточных денежных средств не смогут поднять внутреннюю туристическую отрасль", – сказал Роман Бобылев.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/