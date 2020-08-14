Россия променяла доллары на евро

/В России/

Доллар постепенно теряет свое преимущество в торговых операциях России с зарубежными партнерами. В частности, как сообщает Bloomberg, в экспортных расчетах с Китаем, преобладание европейской валюты над американской становится все заметней.

Уже более половины товаров, закупаемых Поднебесной в нашей стране, оплачивается евро. Подобная тенденция принесла свою пользу: рост курса европейских денег позволил нарастить золотовалютные резервы России до исторических рекордов. Тем не менее, полный отказ от доллара грозит привести не только к экономической, но и социальной катастрофе в нашей стране.

Идея о дедолларизации внешней экономики уже давно осуждается в отечественных правительственных кругах. В частности, в начале этого года было объявлено, что Минфин приступает к созданию нормативной базы по изменению структуры Фонда национального благосостояния, которая позволит снизить долю американского доллара за счет увеличения новых резервных валют.

Необходимо заметить, что доллар также не нравится многим зарубежным специалистам. Последний публичный прогноз озвучил бывший председатель совета директоров Morgan Stanley Asia, профессор Йельского университета Стивен Роуч. По его словам, в ближайшее время доллар может рухнуть на 30-35%. В связи с этим, Еврокомиссия инициировала пакет мер по расширению использования евро в главных стратегических сферах экономики, в том числе, в закупке нефти и газа. Тем самым, Брюссель рассчитывает ослабить роль американских денежных знаков в энергетической секторе, в частности, наладить операции по покупке «черного золота» в Иране, на который были наложены санкции со стороны Вашингтона.

Лето 2020-го года оказалось для доллара крайне неудачным периодом. В июле курс американской валюты обновил многолетние минимумы, подешевев на 4% против швейцарского франка, на 5% — по отношению к евро и на 6% в сравнении с британским фунтом. По оценке валютных аналитиков, для доллара середина этого года оказалась самым худшим отрезком времени за последние десять лет.

Эксперты уверяли, что Соединенным Штатам не по силам вести экономическую войну против десятой части стран планеты с населением более двух миллиардов человек и суммарным объемом ВВП свыше $15 трлн. Вместе с тем, любые транзакции, которые осуществляются в долларах или проходят через подразделения американских финансовых структур, автоматически попадают под правила законодательной системы США. Если против одного из участников сделки со стороны Вашингтона уже введены санкции, то участникам рынка придется выбирать: либо разорвать деловые отношения с неблагонадежным, по мнению американцев, государством, либо продолжить с ним деловые связи, но оказаться в списке изгнанников из мировой финансовой системы.

Тем не менее, сбрасывать со счетов американскую валюту, конечно, не стоит. До сих пор около 90% всех мировых торговых операций с той или иной стороны осуществляется в долларах. Европейской валютой рассчитываются немногим более трети контрагентов. Шаги России по отказу от доллара не смогли ослабить доминирующую роль американской валюты в мировой финансовой системе.

«Для отказа от доллара при внешнеторговых расчетах необходимо будет перевести в иные валюты наш главный экспортный товар — нефть, — отмечает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. — Однако это будет практически невозможно. Точечные торговые сделки между двумя компаниями с переориентацией на евро, юань или рубль могут быть осуществлены, но исходная цена все равно будет основана на мировых котировках в долларах».

Кроме того, будет достаточно затруднительно закупать многие импортные товары, участвующие в производственных цепочках российских предприятий, поскольку бухгалтериям каждого завода придется нанимать специалистов по обслуживанию подобных операций — транзакций в формате «рубль-доллар-юань» и обратно. В связи с тем, на долгое время, возможно год-два, может прекратиться импорт лекарственных средств, которыми не располагают отечественные медицинские учреждения, или иных технологических новинок, пока недоступных российским производителям.

«Никому не нравится растущий курс доллара. Но мы привыкли к нему, как к необходимой составляющей нашей жизни. Подсчитывая затраты на отпуск или крупные покупки, россияне сначала конвертируют свои потенциальные накопления в доллары, и только потом отождествляют их в национальной валюте. Без доллара Россия вернется в «каменный век», что способно привести к возникновению черного рынка валюты», — отмечает Суверов.

Источник: https://www.mk.ru/economics/