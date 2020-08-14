Сбербанк отошел от "народности "

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Сбербанк отменил бесплатные оповещения о входящих переводах на дебетовые карты. Это решение – еще один шаг в сторону от статуса "народного банка", и он не последний, рассказал радио Sputnik экономист Юрий Твердохлеб.

Сбербанк больше не будет предоставлять владельцам своих дебетовых карт бесплатную услугу оповещения о входящих переводах. Как рассказали РИА Новости в контактном центре банка, теперь эта функция входит в платный пакет услуг. Исключением станут только владельцы кредитных карт Сбербанка. Они продолжат получать уведомления о переводах бесплатно. Всем остальным придется платить 60 рублей в месяц за услугу "Мобильный банк", где можно будет получать более подробную информацию о состоянии счетов.

Такой подход Сбербанка к своим клиентам – это признак того, что компания делает еще один шаг в сторону от статуса "народный банк" к обычной коммерческой структуре, рассказал радио Sputnik доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

"Сбербанк позиционирует себя в качестве народного банка для населения, но у него есть очень много комиссий. В частности банк брал деньги за переводы внутри системы, но он пошел на частичный отказ от подобных комиссий. Но тут надо понимать, что Сбербанк все-таки коммерческая структура. Потеряв доходы в одних своих операциях, он пытается восполнить это за счет других операций, которые раньше были бесплатными. Скорее всего, доходы Сбербанка от операционных услуг раньше покрывали издержки, которые он несет от рассылок", – пояснил экономист.

При этом Сбербанку все еще далеко до других коммерческих банков России, отметил Юрий Твердохлеб.

"В отличие от других банков, Сбербанк имеет гораздо меньше платных услуг, чем исключительно коммерческие банки. Как ни странно, одним из привлекательных аспектов для клиентов Сбербанка является наличие вот таких бесплатных сервисов", – рассказал экономист в интервью радио Sputnik.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/