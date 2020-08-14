Жилые дома останутся без магазинов бытовой химии и мебели

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В жилых домах запретили продавать бытовую химию и мебель. Кроме того, мусоропроводы теперь должны быть защищены от возгорания противопожарными перегородками. Такие изменения содержатся в приказе МЧС России, который вносит изменения в свод правил о пожарной безопасности, сообщают СМИ.

Эта норма разумная, но нужно разобраться, носит ли она добровольный или обязательный характер, прокомментировал в интервью радио Sputnik независимый пожарно-технический эксперт Сергей Назаров.

"Любые органы исполнительной власти могут издавать нормы в области пожарной безопасности только рекомендательного характера. Совсем недавно вышло постановление правительства, отменяющее большое количество документов в области пожаробезопасности с 1 января 2021 года. Надо понять, какой статус у документа, который создан – добровольный или обязательный. С точки зрения пожарной безопасности мера разумная: в жилых домах у нас пределы огнестойкости строительных конструкций не очень, и если пожар возникает, дым является ядовитым и получает сильное распространение вверх по этажам. Это ведет к отравлению жильцов. Приходить с проверками будут, это может не нести санкций при добровольном характере, но крайними будет арендатор", – сказал Сергей Назаров.

В области пожарной безопасности есть конкуренция норм обязательных и добровольных, отметил эксперт.

"Проблема имеет место быть. Органы госпожнадзора, надзирающие за выполнением обязательных норм, приходят и включают в предписания нормы добровольного характера, а потом начинают принимать меры административного воздействия. После пожаров стали вменять не только нарушение норм обязательного, но и добровольного применения", – рассказал Сергей Назаров.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/