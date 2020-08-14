Тяжелая техника для землеустроительных и лесохозяйственных работ

/В России/

Разработка территорий со сложным грунтом часто требует привлечения тяжелой землеустроительной техники.

В большинстве случаев это будет бульдозер с рыхлителем на гусеничном ходу. Мощная машина сочетает в себе два наиболее важных для коммерческих работ качества — высокую производительность на единицу рабочего времени, а также относительно невысокий расход топлива.

Крупные организации предпочитают не использовать услугу аренды, при первой возможности приобретая бульдозер необходимой конфигурации в собственность. С экономической точки зрения, это вполне оправданный шаг, так как исчезает зависимость от третьей стороны, а вместе с этим снижаются издержки связанные с логистикой и организацией выполнения зависимых процессов на обслуживаемом объекте.

Вопреки расхожему мнению, появление таких статей расхода, как содержание и обслуживание техники не является большой проблемой. Современные модели бульдозеров проектируются на базе тракторов, путем установки дополнительного навесного оборудования и усиления отдельных конструктивных элементов. С эксплуатационной точки зрения, это значительно упрощает процесс ремонта:

запчасти и расходные материалы в свободном доступе;

отсутствуют сложные инженерные решения, требующие внимания узких специалистов;

поддерживается взаимозаменяемость отдельных узлов.

Отличительной чертой бульдозера рыхлителя является установка с одним или тремя зубьями, которые погружаются в почву для последующего разрушения верхнего слоя мощностью движения транспортного средства. Процесс одинаково хорошо подходит для расчистки местности от остатков строительных сооружений, удаления пней или подготовки заледелелой (камянистой) земли. Пример серийной модели такого бульдозера — Б10М П.8100-Р или Н от завода ЧЗПТ.

В некоторых случаях альтернативой рыхлителю может служить отвал в виде плуга. Разница заключается лишь в том, что бульдозер плуг изначально ориентирован на решение задач лесохозяйственной сферы, тогда как другие задачи выполняются по возможности. К ним можно отнести, например, расчистку пересеченной местности ото льда и снега.