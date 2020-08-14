Особенности и преимущества внешних аккумуляторов

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Такой аксессуар, как внешний аккумулятор, долгое время является востребованным изделием среди владельцев мобильных устройств. В особенности он подойдет тем, кто практикует активный образ жизни, часто путешествует и уезжает в командировки.

Устройство имеет вид универсальной батареи, необходимой для подзарядки смартфона, планшета и многих других устройств, если отсутствует стационарный источник тока.

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Достоинства внешних батарей

В качестве основного плюса применения внешнего аккумулятора выступает возможность выполнить подзарядку мобильного устройства там, где отсутствует доступ к электросети. Поэтому любители путешествий и просто активные люди могут рассчитывать на такое устройство.

Внешние аккумуляторы в большинстве представленных на рынке моделей характеризуются отличной совместимостью. Таким образом, для подзарядки разных гаджетов не потребуется покупать несколько моделей батарей. Как правило, такие варианты считаются универсальными, позволяя заряжать различные типы устройств.

Современные модификации отличаются эргономичным дизайном и удобной формой. Устройства могут иметь покрытие из ударопрочного и влагостойкого пластика либо комплектоваться металлическим корпусом, что обеспечивает устройству надежность и долговечность.

Также стоит отметить наличие систем защиты от скачков напряжения и перегрузок, короткого замыкания и губительной полной разрядки.

Чтобы внешняя батарея была полезным устройством и прослужила на протяжении длительного времени, при выборе стоит обратить внимание на емкость. Чем она выше, тем больше места будет занимать изделие.

При покупке внешней батареи оцените, помещаются ли она в ладони вместе с телефонов. Ведь очень часто при подзарядке владельцу придется пользоваться гаджетом.