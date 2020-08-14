Аналитик призвал закупаться золотом

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Золотовалютные резервы России выросли за неделю на 8,9 миллиардов долларов и достигли рекордных 600,7 миллиардов долларов, сообщает Банк России.

Этот показатель превзошел рекорд августа 2008 года, когда золотовалютные резервы достигали 598,1 миллиарда долларов. Напомним, на золото приходится почти 25% международных резервов России.

Золотом нужно закупаться, в ближайшие годы альтернатив инвестиций может не быть, рассказал в интервью радио Sputnik аналитик финансовой группы "Калита- Финанс" Дмитрий Голубовский.

"Золотом закупаться нужно. Мы вступаем в период долгого падения доллара, очень похожий на тот, который начался после краха "пузыря доткомов" в начале "нулевых" годов: был надут гигантский пузырь на фондовом рынке, он лопнул, и до 2008 года падали одновременно доллар и американский фондовый рынок. Обвал рынка, который был в марте, – это репетиция. Крах фондового пузыря, скорее всего, еще будет, потому что никогда еще фондовые рынки не были так высоко оценены к ВВП. От этого краха будут лечиться новым и новым печатанием денег. С 2008 по 2011 годы золото росло строго в корреляции с ростом денежного баланса федерального резерва", – рассказал Дмитрий Голубовский.

Золото в ближайшие годы будет сильно расти, доходность будет высокая, уверен эксперт.

"Альтернатив инвестиций просто не будет. Может быть, будут расти периферийные рынки, например, Китай, если он сумеет адаптироваться к жестким условиям внешней торговли, которые сейчас создают американцы. Если торговые войн будут усиливаться, для золота это даже плюс", – сказал эксперт.

При этом в ближайшее время рост золота остановится из-за ажиотажного спроса. Его сейчас не покупает только ленивый, отметил Дмитрий Голубовский.

"Может быть, ЦБ стоит задуматься над тем, чтобы сделать запасы и других металлов. Например, очень дешево стоит платина по отношению к золоту. У палладия хорошие перспективы роста, это промышленный металл, который сочетает в себе свойства благородного. Серебро имеет свой потенциал роста", – считает аналитик.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/