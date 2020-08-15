Правительство выделило 6 млрд рублей на ремонт дорог в регионах

/В России/

Регионы получат более 6 млрд рублей на ускоренную модернизацию и реконструкцию дорожной сети. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

На эти средства до конца 2020 года отремонтируют около 300 км автотрасс регионального, межмуниципального и местного значения, а также восемь аварийных мостов. Деньги поступят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и государственной программы «Развитие транспортной системы».

Решение о выделении финансирования на ускорение дорожных работ принято по поручению Президента России Владимира Путина. В числе получателей трансфертов – республики Дагестан, Мордовия и Бурятия, Сахалинская, Тверская и Томская области, Алтайский, Красноярский и Ставропольский края.

Росавтодору предстоит подписать с регионами необходимые соглашения. Доклад об исполнении поручения представят в Правительство до 1 февраля 2021 года.

Этот шаг позволит улучшить транспортную ситуацию в регионах, увеличит пропускную способность уже существующих дорог и ускорит строительство новых автотрасс.

Источник: http://government.ru/