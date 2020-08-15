Правительство расширило географию субсидируемых авиарейсов

/В России/

География внутренних авиарейсов, субсидируемых за счёт федерального бюджета, будет расширена. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Перечень маршрутов, открывающих доступ к господдержке, увеличивается на 138 позиций. Речь идёт об авиасообщении с Красноярском, Иркутском, Читой, Горно-Алтайском, Сочи, Нижним Новгородом и другими городами.

Постановление фиксирует, что приоритетное право на субсидии по новому перечню имеют компании, которые используют современные российские самолеты. За перевозчиками, чьи маршруты софинансируются регионами, также сохраняется право на компенсации из федерального бюджета.

В июле Правительство выделило на субсидии 3 млрд рублей. Это позволит снизить цены на билеты по отдельным направлениям. Ожидается, что благодаря такому решению услугами авиаотрасли дополнительно воспользуются около 450 тысяч человек.

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 25 декабря 2013 года №1242.

Источник: http://government.ru/