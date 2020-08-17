Россельхознадзор предложил ужесточить борьбу c санкционными товарами

/В России/

Россельхознадзор направил правительству предложения по ужесточению мер борьбы с ввозом санкционных продуктов в Россию. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Данкверт.

По его словам, предложенные ведомством новые меры способны «в корне поменять ситуацию». Речь идет о наказании для перевозчиков и водителей транспорта, которые ввозят «санкционку» в РФ. Данкверт отметил, что ответственные за контрабанду совершенствуют способы нелегальных поставок, поэтому наказание необходимо распространить и на перевозчиков.

«Побороть это (ввоз санкционных продуктов - «МК») можно тогда, когда каждый перевозчик будет понимать, что, если он берется везти незаконную продукцию, у него могут конфисковать машину и товары», - сказал Данкверт в интервью РБК.

Он отметил, механизмы обхода продэмбарго в РФ становятся все более изощренными, так что даже доказать, что товар является санкционным, оказывается сложным. Например, нечестные предприниматели поставляют их под видом продукции, выращенной или изготовленной в странах, откуда поставки разрешены.

Другой способ представляет собой ложный транзит: перевозчик заезжает на территорию РФ, чтобы якобы заправиться, однако при досмотре выясняется, что номера машины «левые», а у водителя имеются документы на перевозку груза из одного внутри страны. Кроме того, «санкционка» может поставляться при разгрузке фуры в России, хотя по документам она едет через территорию РФ из Белоруссии в Казахстан.

Тем не менее, добавил Данкверт, с июля 2015 года Россельхознадзору удалось выявить более 36 тысяч тонн санкционной продукции.

Источник: https://www.mk.ru/economics/