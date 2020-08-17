Что происходит на горе Куштау?

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Активисты в Башкирии требуют признать гору-шихан Куштау природоохранным заповедником и освободить всех задержанных, рассказала радио Sputnikактивистка Лена Овчинникова.

В Башкирии прошли протесты и столкновения из-за разработки известнякового шихана Куштау – одного из символов республики. Активисты разбили палаточный лагерь, в конце прошлой недели сотрудники ЧОП попытались вытеснить людей с территории. После этого глава республики Радий Хабиров заявил о приостановке промышленных работ и пообещал найти компромиссное решение.

По словам Лены Овчинниковой, сейчас протестов в лагере нет, но люди остаются и присматривают за обстановкой.

"81 активист арестован, по многим мы не знаем, куда их увезли. По тем, кого знаем, идут закрытые суды, адвокатов не пускают. Протестов в лагере сейчас нет, но наши там присматривают за обстановкой. Лагерь частично переехал в мечеть у подножья горы. Активистов держат почти всех, отпустили трех человек. На утро было два требования – признание Куштау природоохранным заповедником и освобождение всех задержанных", – рассказала Лена Овчинникова.

Люди требуют одного – не трогать Куштау и оставить шихан в покое. Башкирская содовая компания должна зарабатывать альтернативными методами, рассказал радио Sputnik активист, житель Башкортостана Загир Музафаров.

"Все люди пришли сами, и я в том числе, мы убирали мусор. Сейчас на горе чисто. Убрали мусор и вдоль дорог, везде. И оставили после себя чистоту. Люди и народ Башкортостана требуют одного – не трогать Куштау и оставить шихан в покое, навсегда. Шиханы – это и есть мы, шиханы – это частичка нас. А содовая компания должна зарабатывать альтернативными методами. Мы живем в 21 веке. За всех людей не могу говорить, поверили ли они Хабирову, я лично не верю ни единому его слову. Будут ли люди дальше протестовать? На этот вопрос ответит время. Все в руках Аллаха", – сказал Загир Музафаров.

Башкирская содовая компания (БСК) в 2019 года получила лицензию на разработку шихана Куштау и добычу известняка. В начале августа БСК начала вырубать лес на горе для проведения геологоразведки, против чего начали выступать экологические активисты. В поддержку защитников Куштау выступили телеведущий Максим Галкин и лидер группы ДДТ Юрий Шевчук.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/