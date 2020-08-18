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Василий Швец, которому оказал доверие губернатор, продолжает работу по решению проблем Анапы

Это заключается не только кадровых перестановках, которые не заставили себя долго ждать, но и во внесении корректировок в Генеральный план города.

Исполняющий обязанности мэра города-курорта сообщил о необходимости проведения общественных обсуждений, в ходе которых Генплан Анапы будет изменен. Новый документ должен будет учесть все те нюансы, которые сейчас, по мнению комиссии, «провисают». Помимо беспорядочной застройки сюда входят и такие моменты, как туристический поток и транспортная нагрузка.
Быстрых результатов ожидать не имеет смысла, если говорить о существенных переменах. Но если с приходом Швеца Анапа станет хоть сколько-нибудь походить на город-курорт, считаю, это уже успех.

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Категория: Новости / В России

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