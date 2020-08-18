Мэр Ставрополя лидирует по медиаиндексу в СКФО

/В России/

Несмотря на то, что местное самоуправление в стране де-факто перестало существовать, медийность глав региональных центров остаётся важным ресурсом их деятельности и определяет характер отношений с губернаторами.

Экспертный центр «Юг» с опорой на данные «Медиалогии» оценивает уровень медийности мэров столиц регионов Юга России.

Сегодня – главы городов СКФО.

Дополнительная сложность – в реформе местного самоуправления, которая породила «двуглавую» модель руководства городами. Поэтому в рейтинге – и сити-менеджеры, и главы городов - председатели горсоветов.

место в рейтинге – имя – город (должность) – медиаиндекс

1. Иван Ульянченко – Ставрополь (глава города) – 2 215,0

2. Дмитрий Ворошилов – Пятигорск (глава города) – 2 207,0

3. Салман Дадаев – Махачкала (глава города) – 1 821,0

4. Иса Хаджимурадов – Грозный (мэр города) – 567,0

5. Таймураз Ахохов – Нальчик (глава администрации) – 329,1

6. Алексей Баскаев – Черкесск (мэр города) – 299,0

7. Усман Аушев – Магас (врио главы города) – 283,0

8. Тамерлан Фарниев – Владикавказ (глава администрации) – 274,0

9. Русланбек Икаев – Владикавказ (глава города – председатель городской думы) – 232,0

10. Георгий Колягин – Ставрополь (председатель городской думы) – 130,0

11. Залина Льянова – Магас (председатель городского совета) – 30,0

12. Абулмуслим Муртазалиев – Махачкала (председатель городского собрания) – 18,0

13. Евгений Беланов – Черкесск (глава города – председатель городской думы) – 13,0

14. Заур Хизриев – Грозный (глава города – председатель городской думы) – 11,0

15. Игорь Муравьев – Нальчик (глава города – председатель городского совета) – 2,0

16. Людмила Похилько – Пятигорск (председатель городской думы) – 1,0

Наименьший «медиаразрыв» – у двух руководителей Владикавказа (8-е и 9-е места). Наибольший – в Пятигорске (2-е и 16-е места).

Лидерами медиарейтинга стали Иван Ульянченко (Ставрополь), Дмитрий Ворошилов (Пятигорск) и Салман Дадаев (Махачкала). Ульянчеко же показал наибольший прирост медиаиндекса.

Самое заметное снижение (но в абсолютном выражении небольшое) – у Людмилы Похилько (Пятигорск).

СМИ сообщали о следующих событиях с участием перечисленных первых лиц.

Глава Ставрополя Иван Ульянченко:

сообщил, что в в следующем году появится новый детсад с бассейном,

проверил ряд строительных работ,

сообщил, что по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" завершился ремонт шести дорог.

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов:

сообщил, что ущерб от прорыва водопровода должен будет оплатить городской водоканал,

сообщил о запуске управленческой реформы для экономии денег,

сообщил, что центральная городская библиотека получила по нацпроекту "Культура" субсидию в 10 млн руб.

Глава Махачкалы Салман Дадаев:

выразил соболезнования чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью отца; объявил о продолжении работ по увеличению и обустройству общественных пространств,

в Instagram сообщил, что власти города намерены постепенно возобновить работу баз отдыха, временно закрывшихся из-за пандемии коронавируса.