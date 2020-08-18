Мэр Ставрополя лидирует по медиаиндексу в СКФО
Несмотря на то, что местное самоуправление в стране де-факто перестало существовать, медийность глав региональных центров остаётся важным ресурсом их деятельности и определяет характер отношений с губернаторами.
Экспертный центр «Юг» с опорой на данные «Медиалогии» оценивает уровень медийности мэров столиц регионов Юга России.
Сегодня – главы городов СКФО.
Дополнительная сложность – в реформе местного самоуправления, которая породила «двуглавую» модель руководства городами. Поэтому в рейтинге – и сити-менеджеры, и главы городов - председатели горсоветов.
место в рейтинге – имя – город (должность) – медиаиндекс
1. Иван Ульянченко – Ставрополь (глава города) – 2 215,0
2. Дмитрий Ворошилов – Пятигорск (глава города) – 2 207,0
3. Салман Дадаев – Махачкала (глава города) – 1 821,0
4. Иса Хаджимурадов – Грозный (мэр города) – 567,0
5. Таймураз Ахохов – Нальчик (глава администрации) – 329,1
6. Алексей Баскаев – Черкесск (мэр города) – 299,0
7. Усман Аушев – Магас (врио главы города) – 283,0
8. Тамерлан Фарниев – Владикавказ (глава администрации) – 274,0
9. Русланбек Икаев – Владикавказ (глава города – председатель городской думы) – 232,0
10. Георгий Колягин – Ставрополь (председатель городской думы) – 130,0
11. Залина Льянова – Магас (председатель городского совета) – 30,0
12. Абулмуслим Муртазалиев – Махачкала (председатель городского собрания) – 18,0
13. Евгений Беланов – Черкесск (глава города – председатель городской думы) – 13,0
14. Заур Хизриев – Грозный (глава города – председатель городской думы) – 11,0
15. Игорь Муравьев – Нальчик (глава города – председатель городского совета) – 2,0
16. Людмила Похилько – Пятигорск (председатель городской думы) – 1,0
Наименьший «медиаразрыв» – у двух руководителей Владикавказа (8-е и 9-е места). Наибольший – в Пятигорске (2-е и 16-е места).
Лидерами медиарейтинга стали Иван Ульянченко (Ставрополь), Дмитрий Ворошилов (Пятигорск) и Салман Дадаев (Махачкала). Ульянчеко же показал наибольший прирост медиаиндекса.
Самое заметное снижение (но в абсолютном выражении небольшое) – у Людмилы Похилько (Пятигорск).
СМИ сообщали о следующих событиях с участием перечисленных первых лиц.
Глава Ставрополя Иван Ульянченко:
сообщил, что в в следующем году появится новый детсад с бассейном,
проверил ряд строительных работ,
сообщил, что по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" завершился ремонт шести дорог.
Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов:
сообщил, что ущерб от прорыва водопровода должен будет оплатить городской водоканал,
сообщил о запуске управленческой реформы для экономии денег,
сообщил, что центральная городская библиотека получила по нацпроекту "Культура" субсидию в 10 млн руб.
Глава Махачкалы Салман Дадаев:
выразил соболезнования чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью отца; объявил о продолжении работ по увеличению и обустройству общественных пространств,
в Instagram сообщил, что власти города намерены постепенно возобновить работу баз отдыха, временно закрывшихся из-за пандемии коронавируса.