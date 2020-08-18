Дегтярев создает "альтернативу улице" в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае появится Народный совет. Такой шаг врио губернатора Михаила Дегтярева – это попытка создать "альтернативу улице", рассказал радио Sputnik генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов.

Народный совет – это консультативный орган, который заработает в Хабаровском крае в ближайшее время. О его создании объявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Михаил Дегтярев, сообщает сайт местного правительства.

Совет создается, чтобы услышать и понять желания жителей края и организовать диалог между протестующими и властью, уточнил в интервью радио Sputnik Дмитрий Орлов.

"Как я и прогнозировал, протест серьезно уменьшился. В последнюю субботу было всего несколько сот человек, против нескольких тысяч человек, которые выходили в начале. Но дело не в том, чтобы люди устали выходить на площади, дело в том, чтобы услышать их, понять, в чем их требования и создать постоянный канал коммуникации. Я думаю, что Дегтярев идет по этому пути. Понимая, что протест "схлопывается", он предлагает альтернативный улице канал коммуникации. Насколько он будет эффективен и результативен – это вопросы, ответы на которые предстоит получить", - считает политолог.

Митинги и демонстрации в Хабаровском крае продолжаются с середины июля. Протестующие требуют вернуть им прежнего губернатора Сергея Фургала. Его отстранил от должности Владимир Путин 20 июля. Причиной отставки стало уголовное дело. Следователи подозревают его в причастности к организации убийств в середине 2000-х годов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/