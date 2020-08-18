Сын погибшего Захарова требует максимального наказания для Ефремова

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Сын погибшего Валерий Захаров попросил суд о самом строгом наказании актера Михаила Ефремова.

По его словам, никаких попыток хоть как-то извиниться со стороны обвиняемого не было. И вообще с виной – какие-то сложности. Сначала появились копии протокола с признанием вины, затем "вину" вернули назад и не признали. Сам Ефремов теперь заявляет, что ничего не помнит, так что и признавать ничего не намерен.

Ситуацию для радио Sputnik прокомментировал президент союза адвокатов России, председатель московской коллегии адвокатов "Трунов, Айвар и партнеры" Игорь Трунов.

"Это право подозреваемого – принимать вину или нет. В этом смысле он может в любой момент поменять свои показания в зависимости от обстоятельств. Например, если получена экспертиза, которая доказывает, что ДТП произошло по технической причине, скажем, заклинило тормоза и его вынесло на встречную полосу, тогда он несет ответственность только за то, что был за рулем в нетрезвом состоянии. А это только административная ответственность. Поэтому нельзя никогда скоропалительно давать комментарии. У нас есть презумпция невиновности. Все разговоры о вине и виновности – они начинаются после решения суда. Никогда нельзя торопиться с признанием вины", - сказал адвокат.

По словам Игоря Трунова, есть стандартный стереотип, если человек был пьян за рулем, значит он виноват. Но пока нет решения суда – он виноват только в том, что он был пьян, а не в ДТП. А с признанием вины всегда можно подождать. Юридическая практика показывает, что лучше его оставить для последнего слова. Это в большей степени может повлиять на решение суда, чем признание вины досрочно, пояснил радио Sputnik Игорь Трунов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/