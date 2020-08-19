В рамках профилактической работы с землепользователями на 5 922 га проведены мероприятия по устранению нарушений

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В 2020 году Южным межрегиональным управлением Россельхознадзора продолжается профилактическая работа по реализации мер, направленных на предотвращение и пресечение нарушений земельного законодательства РФ.

Одним из направлений профилактической работы является выдача землевладельцам предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

За восемь месяцев 2020 года отделом земельного надзора выдано 644 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований выявленных на земельных участках площадью 47 574 га. Из них 165 предостережений выдано юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям; 21 - органам местного самоуправления и государственной власти; 458 – физическим лицам.

За данный период в адрес Южного Управления поступили уведомления от землепользователей о проведении мероприятий по устранению нарушений на земельных участках сельскохозяйственного назначения на площади 5 922 га.

Предостережение - это мера профилактики нарушений обязательных требований законодательства РФ. Выдача предостережения регламентирована ст. 8.2 и ст. 8.3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Проведя надзорные мероприятия в сфере государственного земельного надзора без взаимодействия с поднадзорными субъектами Южное Управление вправе направить предостережение конкретному хозяйствующему субъекту о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства с указанием срока исправления ситуации, а не привлечь его сразу к административной ответственности.

Землепользователю, которому выдано предостережение, при отсутствии возражений, предложено в добровольном порядке принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований и направить в Южное Управление в указанный в документе срок уведомление о проведенных мероприятиях по устранению нарушения.

Источник: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора