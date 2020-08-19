На российско-абхазской границе задержано 210 кг продукции животноводства, перевозимой в ручной клади и 2 экспортные партии молочной и мясной продукции

/В России/

В целях недопущения оборота продукции, опасной в ветеринарно-санитарном отношении, а также экспорту подконтрольной продукции не соответствующей ветеринарно-санитарным требованиям стран импортеров сотрудниками Южного межрегионального управления Россельхознадзора в МАПП «Адлер» на российско-абхазской границе проводится работа по недопущению ввоза в ручной кладе и багаже для личного пользования физическими лицами подконтрольных товаров с территории Республики Абхазия, подконтрольных грузов, а также вывоза товаров при транзитных перевозках и экспортируемых с территории Евразийского экономического союза и таможенной территории Евразийского экономического союза.

Так, за период с 01 по 15 августа в ручной клади было задержано и возвращено на территорию Республики Абхазия 210,58 кг недоброкачественных и опасных для здоровья человека товаров, в том числе:

- молочной продукции – 7 партии , 14,88 кг

- продуктов пчеловодства (мед) – 18 партии, 195,7 кг

- яйцо куриное – 1 партия, 15 шт.

- рыба свежая – 1 партия, 3 кг

- собаки беспородные – 7 голов.

Кроме того, предотвращено 2 попытки отправки на экспорт партии молочной продукции весом 13223 кг и партии мяса птицы весом 18400 кг со складов по хранению подконтрольной продукции не аттестованных и не внесенных в реестр экспортеров ИС «Цербер» для экспорта в Республику Абхазия. Продукция возвращена в адрес отправителя.

Источник: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора