Российскую журналистку пообещали сжечь заживо

/В России/

Российская журналистка Наталья Зубкова, работающая в издании «Новости Киселевска», пожаловалась на угрозы убийством после публикации статьи о том, что в местной школе с родителей собирают деньги. Она рассказала «Таким делам», что ей пообещали «публичную казнь» — сжечь заживо.

По словам Зубковой, к ней обратились отец и мать школьника из школы №24 в городе Киселевске (Кемеровская область) и рассказали, что у них требуют деньги на лампочки. Они пытались поговорить с директором, однако та в грубой форме ответила родителям, что вопрос этот нужно обсуждать с родительским комитетом. Диалог с директором женщина записала, а видео поделилась с Зубковой, которая в мае опубликовала и ролик (сейчас он недоступен на YouTube), и статью о ситуации в школе.

«Мы узнали, что школе в 2019 году выделили неплохое финансирование — 32 миллиона рублей. При этом здание школы стянуто железными скобами, трещины идут от крыши до самого фундамента», — сообщила журналистка, добавив, что, по ее мнению, здание находится в аварийном состоянии. Когда информация была опубликована в соцсети «Одноклассники», одна из пользовательниц начала защищать директора школы, назвала одного из родителей «жмотом и наркоманом с судимостью» и заявила, что снимать директора на телефон нельзя.

Зубкова вступилась за людей, которые описали ей ситуацию в школе, и тогда эта пользовательница переключилась на нее, затем к травле присоединилась еще одна женщина. «Они создали группу, где оскорбляли меня. Группу заблокировали, они создали другую. Писали, что если я не удалю материалы про школу, то меня будут продолжать оскорблять», — рассказала Зубкова. Она обратилась в полицию, однако дело «лежит мертвым грузом».

«Эти дамы, почувствовав свою безнаказанность, назначили мне публичную казнь. Я уверена, что это они. Написали в личных сообщениях: "Хотим тебя сжечь на площади перед администрацией"», — поделилась Зубкова. Журналистка подчеркнула, что всерьез переживает за безопасность — свою и своих детей. При этом юристы сказали ей, что рассчитывать на возбуждение уголовного дела по статье об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью не стоит, потому что «угроза убийством — это нож, который завис прямо над тобой».

Источник: https://lenta.ru