Тонкости и преимущества получения займа под залог ПТС

/В России/

Непредвиденные ситуации могут произойти в любой момент. Очень часто для их разрешения требуются денежные средства.

На получение кредита в банковской организации может потребоваться много времени. В качестве единственного выхода из ситуации выступает займ под птс. Такую услугу сегодня предлагают многие компании.

Компания Первый Федеральный Инвестиционный Центр предоставляет помощь в подборе выгодного предложения на рынке кредитных услуг, больше информации по ссылке zaimpodpts.com.

Брокерская организация содействует при выборе самых разных финансовых услуг, включая займы под ПТС авто и спецтехники, подбора банковских вкладов и так далее. Помощь оказывается людям, которые имеют финансовые сложности и испытывают кредитные нагрузки с получением средств для решения различных по сложности задач.

Преимущества

сотрудничества, следующие:

кредитная история не имеет значения;

отсутствуют скрытые комиссии и дополнительные проценты;

деньги не списываются без ведома заемщика;

отсутствуют платные дополнительные услуги;

формируется удобный и понятный график платежей.

Плюсы займа под ПТС

Такой продукт больше всего подходит автовладельцам, которым в срочном порядке нужно получить требуемую денежную сумму. Популярность услуги легко объяснить следующими причинами:

При займе под птс машина остается у владельца, а компания получает лишь документы;

Оформление займа происходит быстро и просто с предоставлением минимального количества бумаг, а также машины для осмотра;

Принятие к залогу любого транспорта, включая спецтехнику;

На выдачу займа не требуется много времени;

Это отличный вариант получения денег при наличии плохой кредитной истории, а также отсутствия официального трудоустройства.

Условия получения

Многие организации предлагают собственникам автотранспорта деньги в залог птс, даже если в качестве подтверждения выступает гендоверенность. Для чего потребуется предоставление сотрудникам организации документа, предполагающего право передоверия.

Выдача займа осуществляется лицам, достигшим совершеннолетия. При этом машина не должна находиться в кредите или залоге. В качестве основного требования выступает техническая исправность авто.