Тонкости и преимущества получения займа под залог ПТС
Непредвиденные ситуации могут произойти в любой момент. Очень часто для их разрешения требуются денежные средства.
На получение кредита в банковской организации может потребоваться много времени. В качестве единственного выхода из ситуации выступает займ под птс. Такую услугу сегодня предлагают многие компании.
Компания Первый Федеральный Инвестиционный Центр предоставляет помощь в подборе выгодного предложения на рынке кредитных услуг, больше информации по ссылке zaimpodpts.com.
Брокерская организация содействует при выборе самых разных финансовых услуг, включая займы под ПТС авто и спецтехники, подбора банковских вкладов и так далее. Помощь оказывается людям, которые имеют финансовые сложности и испытывают кредитные нагрузки с получением средств для решения различных по сложности задач.
Преимущества
сотрудничества, следующие:
- кредитная история не имеет значения;
- отсутствуют скрытые комиссии и дополнительные проценты;
- деньги не списываются без ведома заемщика;
- отсутствуют платные дополнительные услуги;
- формируется удобный и понятный график платежей.
Плюсы займа под ПТС
Такой продукт больше всего подходит автовладельцам, которым в срочном порядке нужно получить требуемую денежную сумму. Популярность услуги легко объяснить следующими причинами:
- При займе под птс машина остается у владельца, а компания получает лишь документы;
- Оформление займа происходит быстро и просто с предоставлением минимального количества бумаг, а также машины для осмотра;
- Принятие к залогу любого транспорта, включая спецтехнику;
- На выдачу займа не требуется много времени;
- Это отличный вариант получения денег при наличии плохой кредитной истории, а также отсутствия официального трудоустройства.
Условия получения
Многие организации предлагают собственникам автотранспорта деньги в залог птс, даже если в качестве подтверждения выступает гендоверенность. Для чего потребуется предоставление сотрудникам организации документа, предполагающего право передоверия.
Выдача займа осуществляется лицам, достигшим совершеннолетия. При этом машина не должна находиться в кредите или залоге. В качестве основного требования выступает техническая исправность авто.