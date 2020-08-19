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Сбербанк открыл ГК «Абрау-Дюрсо» кредитные линии на 6 млрд рублей

В 2020 году Cбербанк и Группа компаний «Абрау-Дюрсо» (ABRD RX) подписали кредитные договоры на общую сумму 6 млрд рублей. Кредитная линия на 3,5 млрд рублей открыта на инвестиционные цели, еще на 2,5 млрд рублей — на оборотные нужды.

В июле 2020 года в рамках перехода на производство всех линеек продукции из российского винограда ГК «Абрау-Дюрсо» сообщила о покупке активов хозяйства «Юбилейная» в Краснодарском крае. Сегодня сделка находится на финальной стадии. Агрофирма «Юбилейная» нуждается в модернизации, и «Абрау-Дюрсо» намерена инвестировать необходимые для развития хозяйства средства. Финансирование приобретения частично осуществлялось за счет заемных средств. На эти цели Сбербанком одобрена кредитная линия на 3,5 млрд рублей. Период действия лимита до июня 2021 года. Дата полного погашения кредита июнь 2030 года.

Татьяна Сергиенко, управляющая Краснодарским отделением Сбербанка:

«Для Сбербанка развитие отечественного производства и экспорта является одним из приоритетных направлений. Наша задача — помогать местным компаниям расширять производство и осваивать новые рынки. С  Абрау-Дюрсо нас связывает длительное успешное сотрудничество, и я уверена, что эта сделка станет новым этапом в развитии отечественного виноделия».

Павел Титов, президент ГК «Абрау-Дюрсо»:

«В этом году приоритетной задачей для нас является наращивание собственной сырьевой базы. И приобретение активов хозяйства Юбилейная станет ключевым шагом в данном направлении — благодаря сделке общая площадь виноградопригодных земель ГК Абрау-Дюрсо почти удвоится и достигнет 6,5 тысячи га».

Ранее Сбербанк расширил компании кредитную линию на оборотные нужды до 2,5 млрд рублей. Обе кредитные линии закрывают потребности в заемном финансировании на 2020 год, увеличивать долговую нагрузку компания не намерена.

Источник: Сбербанк

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Категория: Новости / В России

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