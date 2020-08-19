Сбербанк открыл ГК «Абрау-Дюрсо» кредитные линии на 6 млрд рублей

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В 2020 году Cбербанк и Группа компаний «Абрау-Дюрсо» (ABRD RX) подписали кредитные договоры на общую сумму 6 млрд рублей. Кредитная линия на 3,5 млрд рублей открыта на инвестиционные цели, еще на 2,5 млрд рублей — на оборотные нужды.

В июле 2020 года в рамках перехода на производство всех линеек продукции из российского винограда ГК «Абрау-Дюрсо» сообщила о покупке активов хозяйства «Юбилейная» в Краснодарском крае. Сегодня сделка находится на финальной стадии. Агрофирма «Юбилейная» нуждается в модернизации, и «Абрау-Дюрсо» намерена инвестировать необходимые для развития хозяйства средства. Финансирование приобретения частично осуществлялось за счет заемных средств. На эти цели Сбербанком одобрена кредитная линия на 3,5 млрд рублей. Период действия лимита — до июня 2021 года. Дата полного погашения кредита — июнь 2030 года.

Татьяна Сергиенко, управляющая Краснодарским отделением Сбербанка:

«Для Сбербанка развитие отечественного производства и экспорта является одним из приоритетных направлений. Наша задача — помогать местным компаниям расширять производство и осваивать новые рынки. С “Абрау-Дюрсо” нас связывает длительное успешное сотрудничество, и я уверена, что эта сделка станет новым этапом в развитии отечественного виноделия».

Павел Титов, президент ГК «Абрау-Дюрсо»:

«В этом году приоритетной задачей для нас является наращивание собственной сырьевой базы. И приобретение активов хозяйства “Юбилейная” станет ключевым шагом в данном направлении — благодаря сделке общая площадь виноградопригодных земель ГК “Абрау-Дюрсо” почти удвоится и достигнет 6,5 тысячи га».

Ранее Сбербанк расширил компании кредитную линию на оборотные нужды до 2,5 млрд рублей. Обе кредитные линии закрывают потребности в заемном финансировании на 2020 год, увеличивать долговую нагрузку компания не намерена.

Источник: Сбербанк