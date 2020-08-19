«АльфаСтрахование» и «Ростелеком» защитят квартиру от ущерба в режиме онлайн

/В России/

«АльфаСтрахование» и «Ростелеком» запускают совместные продажи страхового продукта «Хоть потоп», который защитит владельцев и арендаторов квартир от риска пожара, залива и кражи. Теперь полис можно приобрести на сайте «Ростелекома» — документы оформляются онлайн, без осмотра квартиры и предварительной описи имущества.

В рамках программы будут застрахованы внутренняя отделка, включая стоимость работ, инженерные сети и оборудование, мебель, бытовая и электронная техника и гражданская ответственность перед соседями. Общий лимит выплат для клиентов «Ростелекома» — до 400 тыс. рублей. Договор страхования можно заключить на месяц с автопролонгацией в течение 23 месяцев или на один год.

«Защита имущества физических лиц — надежный способ обезопасить себя от непредвиденных проблем на время отсутствия в квартире. Пожары, кражи, заливы — полис “Хоть потоп” покрывает большинство рисков повреждения имущества и включает лимит покрытия, достаточный для устранения последствий многих бытовых происшествий. Одно из удобств заключается в том, что можно оформить подписку и оплачивать страховку небольшими ежемесячными платежами», — говорит руководитель проекта управления по работе с сетевыми партнерами «АльфаСтрахование» Елена Калмыкова.

«Мы рады предложить клиентам “Ростелекома” новый страховой продукт, который дополняет экосистему полезных сервисов и услуг для дома и семьи. Теперь наши абоненты могут в режиме онлайн застраховать свой дом или квартиру от основных рисков. Совместно с партнером мы предлагаем наилучшее соотношение суммы покрытия и стоимости полиса на рынке страхования жилья. Процесс оформления страховки максимально простой и доступен независимо от места проживания абонента — заключить договор можно удаленно, без посещения офиса. Мы планируем расширять линейку страховых продуктов, которые помогут сделать жизнь клиентов еще комфортнее и спокойнее», — отметила директор проектов офиса перспективных продуктов «Ростелекома» Ирина Козловская.

Источник: «Ростелеком»