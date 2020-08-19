Врач рассказал о здоровье Ефремова после его появления в суде

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Михаил Ефремов вновь появился в суде, откуда его уже забирали в больницу. Новое заседание тоже не состоялось из-за сообщения о минировании. Такие разъезды нанесут непоправимый урон здоровью актера, рассказал радио Sputnik кардиолог Владимир Хорошев.

Пресненский суд Москвы возобновил слушание дела Михаила Ефремова в его присутствии, но ненадолго. Заседание было прервано сообщением о минировании здания и его опять перенесли.

Прошлое заседание суда было прервано из-за госпитализации Ефремова. Его забрали в Боткинскую больницу в Москве с подозрением на инсульт. Точный диагноз актера неизвестен, но он оправился на удивление быстро, что вызывает подозрение рассказал радио Sputnik военный врач, сердечно-сосудистый хирург, ортопед, кардиолог Владимир Хорошев. С другой стороны, он уверен, что если у актера и правда был приступ, то дальше будет только хуже.

"Была ли ишемическая атака или это была актерская игра на публику с подачи адвоката? Трудно сказать. Я знаю, как люди переносят инсульт, как они тяжело выходят из даже самого незначительного состояния. Здесь могло иметь место транзиторная ишемическая атака головного мозга. Эта атака приходящая и после нее человек довольно быстро возвращается в исходное состояние, но это сигнал. Серьезный сигнал, что если человек будет пренебрегать правильным образом жизни и правильным питанием, то все это рано или поздно выльется в реальный инсульт", - пояснил доктор Хорошев.

Михаил Ефремов проходит обвиняемым по делу о смертельном ДТП. В центре Москвы 8 июня он за рулем своего внедорожника Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Водитель отечественной машины погиб от полученных травм, а Ефремова задержали и обнаружили в его крови следы алкоголя и наркотиков.

За смертельное ДТП актеру грозит до 12 лет тюрьмы.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/