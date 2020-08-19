Россиянин пришел в кабинет к чиновнику и побил его палкой

/В России/

В Оленинском районе Тверской области местный житель пришел к главе муниципалитета Олегу Дубову и начал бить его палкой. Об этом сообщает «Комсомольская правда в Твери».

Мужчина ворвался в кабинет среди рабочего дня 19 августа. Он матерился и наносил удары по голове чиновника. Тот защищался стулом. Помешать происходящему попыталась заместитель главы администрации района Мария Осипова, но нападавший вытолкнул женщину за дверь. Когда палка сломалась о мебель, местный житель поспешил уйти. Городское издание «Наша жизнь» сообщило, что он направился в местное кафе и устроил там погром.

Сейчас мужчина уже задержан полицией. Дубов обратился в больницу, ему диагностировали сотрясение мозга. От госпитализации глава муниципалитета отказался.

В 2018 году сообщалось, что глава Оленинского района Тверской области Олег Дубов обматерил жителей во время торжественного открытия фонаря. Ему не понравились критические замечания о том, что освещение есть только на фасаде задания, а дорога по-прежнему темная. В ответ люди услышали, что это не их ума дело. Одного из мужчин Дубов тогда обругал словами «Пошел ты… лысый урод». Однако позже глава муниципалитета заявил, что СМИ исказили его слова и он назвал своего оппонента «пьяным уродом», а не «лысым уродом».

Источник: https://lenta.ru