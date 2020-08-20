Соболезнования в связи с кончиной Николая Губенко
Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной актёра, режиссёра, депутата, народного артиста России Николая Губенко.
В телеграмме, в частности, отмечается:
«Николай Николаевич прожил интересную жизнь, был уникальным человеком, талантливым, многогранным. Долгие годы Николай Николаевич совмещал театральную деятельность с общественной и депутатской. Возглавляя театр "Содружество актёров Таганки", он оставался верен традициям знаменитой труппы, радовал зрителей замечательными постановками. Проявил себя настоящим профессионалом на партийной работе, где делал всё, чтобы жизнь людей стала лучше».
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19 августа проходит прощание в театре «Содружество актёров Таганки» с Николаем Николаевичем Губенко, скончавшимся 16 августа 2020 года на 79-м году жизни.
Источник: Департамент пресс-службы Правительства Российской Федерации.