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Соболезнования в связи с кончиной Николая Губенко

Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной актёра, режиссёра, депутата, народного артиста России Николая Губенко.

В телеграмме, в частности, отмечается:

«Николай Николаевич прожил интересную жизнь, был уникальным человеком, талантливым, многогранным. Долгие годы Николай Николаевич совмещал театральную деятельность с общественной и депутатской. Возглавляя  театр "Содружество актёров Таганки", он оставался верен традициям знаменитой труппы, радовал зрителей замечательными постановками. Проявил себя настоящим профессионалом на партийной работе, где делал всё, чтобы жизнь людей стала лучше».

***

19 августа проходит прощание  в театре «Содружество актёров Таганки» с Николаем Николаевичем Губенко, скончавшимся 16 августа 2020 года на 79-м году жизни.

Источник: Департамент пресс-службы Правительства Российской Федерации.

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Категория: Новости / В России

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