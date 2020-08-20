Винодельня «Кубань-Вино» получила бронзовую медаль на конкурсе International Wine & Spirit Competition 2020

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Экстра брют розовое «Шато Тамань Резерв 2018» завоевало бронзовую медаль престижного International Wine & Spirit Competition (IWSC), проходившего в Лондоне. Судьи высоко оценили качество и вкусовые характеристики этого вина.

IWSC – один из старейших, независимых и авторитетных винных конкурсов в мире. Ежегодно в нем принимают участие лучшие производители алкогольной продукции. Образцы оценивают эксперты из разных стран. Уникальность конкурса в том, что все образцы, номинированные после слепой дегустации, проходят еще и лабораторный анализ, который обеспечивает независимая лаборатория. Медали IWSC подчеркивают статус вина и свидетельствуют о его качестве.

Вина линейки «Шато Тамань Резерв» неоднократно становились обладателями наград престижных российских и зарубежных конкурсов. Это вина высочайшего качества, произведенные по классической технологии. Только отборный виноград после тщательной проверки на зрелость подходит для изготовления игристого этой серии. Виноматериал для него получают без прессовки винограда — так называемый «самотек». Игристое розовое экстра брют «Шато Тамань Резерв» произведено из винограда сортов «шардоне», «рислинг», «саперави», «пино блан», собранного на собственных виноградниках Таманского полуострова Краснодарского края. Приготовлено по классической технологии вторичного брожения в бутылке с выдержкой не менее 9 месяцев после окончания брожения. Имеет яркий и слаженный букет, сочетающий в себе ягодную доминанту и минеральную свежесть, обладает насыщенным и изысканным вкусом с долгим развивающимся послевкусием и приятной терпкостью.

Источник: пресс-служба ООО "Кубань-Вино"