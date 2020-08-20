Состояние Навального: подробности из Омска

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Алексей Навальный находится в тяжелом состоянии в одной из больниц Омска. Ему стало плохо в самолете, который вынужденно сел омском аэропорту.

О подробностях состояния оппозиционера радио Sputnuk с места событий рассказал корреспондент NGS55.ru (Омск) Александр Зубов.

"К прессе выходил замглавврача больницы, он сказал, что Алексей Навальный находиться в стабильно тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь. Он находится в реанимации, подключен к аппарату ИВЛ. Сейчас изучают разные анализы и проводят экспертизу. Пообещали держать прессу в курсе. Здесь в зале больницы много журналистов", - отметил Александр Зубов.

По его словам, к зданию пришел человек с плакатом, который выражал свою позицию. Но в целом обстановка спокойная, хотя на территории больницы много представителей полиции и Росгвардии.

«Также замглавврача сказал, что, если потребуется, они будут сотрудничать с другими медиками, медиками с других больниц, в том числе и из других округов. Диагноз сообщать прессе не будут и не могут – по этическим соображениям», - сообщил радио Sputnik Александр Зубов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/