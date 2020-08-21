ООН выявила рост населения России

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Численность населения России достигла 145 миллионов 900 человек. Это на 2 миллиона больше по сравнению с 2019 годом. Таковы выводы исследования экспертов ООН.

По словам заведующей лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елены Егоровой, такое изменение цифр объясняется тем, что организация включила в список жителей Крыма.

Демография – важный показатель, и если население растет, ситуация в стране уменьшается, рассказал в интервью радио Sputnik генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев. По его словам, то, что ООН признала Крым российским, – важный шаг для демографических и политических вопросов.

"Нам есть, чему радоваться. Демография – очень важный показатель, это не формальная штука. Если население растет, ситуация в стране улучшается. Кроме того, всей стране, не только крымчанам, надо порадоваться тому, что ООН согласилась с тем, что земля круглая, то есть согласилась с реальностью. После 2014 года многие политики, даже большие и серьезные, исходили из того, что реальность не важна – Крым украинский, и знать ничего не желаю. То, что ООН уже признала Крым российским, – важный шаг не только для самой ООН, не только для демографических вопросов, но и для политических. Искусственно созданный кризис начинает заканчиваться. Дальнейшие шаги последуют на социальном уровне – западные компании, которые боялись работать в Крыму, боясь прослыть у себя на родине помощниками оккупантов, поведут себя иначе. Это отразится на жизни и экономике Крыма, вопрос о санкциях можно будет ставить по-другому", – рассказал Дмитрий Журавлев.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/