"Победа башкирского народа!". Активист о компромиссе по горе Куштау

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Шихан Куштау в Башкирии получит статус природного памятника, содовая компания не будет его разрабатывать. Об этом заявил глава региона Радий Хабиров на встрече с защитниками шихана.

Активист Лена Овчинникова в интервью радио Sputnik выразила надежду, что, после такого резонанса, никто не посмеет тронуть гору.

"Мы, те, кто живет у горы, успокоимся, только когда документально это будет подтверждено. А так. конечно это - победа башкирского народа! Спасибо, что были с нами, что переживали. Защитники предоставили манифест с требованиями. Хабиров сказал, что комиссия соберется еще раз 4 сентября. Я надеюсь, что после такого резонанса не посмеют тронуть гору", – сказала активист Лена Овчинникова.

По ее словам, эти заявления могут быть уловкой, чтобы сдержать протесты, однако "народ не отступит"".

"Я точно знаю, что мы встанем живой стеной за гору, хоть через месяц, хоть через год", – добавила Лена Овчинникова.

15 и 16 августа активисты устроили протесты на горе Куштау из-за разработки горы Башкирской содовой компанией. Позже протесты перешли в столкновения с полицией и сотрудниками Башкирской содовой компании (БСК). Глава региона Радий Хабиров завил, что на горе приостановят все работы до нахождения компромисса и создадут координационный совет по вопросу горы.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/