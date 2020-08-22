Россияне приготовились забирать свои деньги из банков

/В России/

Российские вкладчики приготовились к массовому бегству из банков. Согласно исследованию компании IDF Eurasia, почти каждый третий россиянин намерен забрать свой депозит из кредитного учреждения, передает ТАСС.

Если тенденция на снижение доходности по депозитам сохранится, то в течение третьего квартала забрать свои деньги могут до 32 процентов вкладчиков, прогнозирую аналитики.

Из тех, кто собирается закрыть вклад, 17 процентов пустят деньги на обеспечение текущих расходов. Еще 47 процентов респондентов раздумывают над покупкой иностранной валюты, а 18 процентов хотели бы вложить деньги в акции, покупку драгметаллов или в недвижимость.

Однако большинство россиян (43 процента) не собираются снимать деньги ни при каких условиях. Еще 18 процентов заявили, что примут решение, исходя из дальнейшего развития экономической ситуации. Остальные затруднились дать ответ.

Ранее в августе зампред правления ВТБ Анатолий Печатников предупредил, что депозиты как форма сбережений вскоре могут потерять привлекательность в глазах россиян: доходность по ним будет полностью «сжираться» инфляцией.

Напомним, что ЦБ снизил ключевую ставку до исторического минимума в 4,25 процента годовых, после чего банки почти сразу снизили ставки по вкладам физических лиц.

Источник: https://www.mk.ru/economics/