В России запустят программу поддержки возведения частных домов

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Покупка и строительство частного дома станет доступнее. Проект развития индивидуального жилищного строительства (ИЖС) разработает «Единая Россия». Об этом стало известно на совещании руководства партии с представителями Минстроя, ДОМ.РФ, застройщиками и дольщиками.

Сфера индивидуального жилищного строительства остается не до конца отрегулированной. В законодательстве фактически не отражена защита прав людей, которые покупают частные дома. Эти пробелы должны будут устранить поправки в законодательство, которые разработает «ЕР». Ипотечный рынок в сегменте частных домов недостаточно развит. В частности, покупатели такой недвижимости не могут работать с эксроу-счетами. К слову, механизм эксроу-счетов, который заработал в России вместо схемы договоров долевого участия, также был принят при содействии «Единой России».

Роль партии в проведении жилищной реформы отметили в Минстрое и ДОМ.РФ. Эксроу-счета надежнее защищают участников долевого строительства и исключают возможность появления обманутых дольщиков. На эксроу-счетах деньги покупателей жилья хранятся в банке, который кредитует застройщиков, что гарантирует сдачу объекта. Даже во время пандемии и ограничительных мер такой механизм показал себя эффективно: несмотря на заморозку строительства количество проблемных объектов не увеличилось.

Однако ни эксроу-счета, ни даже предшествующие им ДДУ не были полноценно доступны людям, желающим приобрести частный дом. А таких немало: как показывают опросы, жить собственный дом квартире предпочитают 40% респондентов. Как отметил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на совещании, из-за неотрегулированных вопросов возникла ситуация, когда рынок жилья перестал отвечать запросам людей.

«Индивидуальное жилищное строительство является приоритетом и может стать отдельным проектом для партии «Единая Россия». Поэтому нужно систематизировать всю информацию по этой теме, провести общественное и экспертное обсуждение, а потом в сотрудничестве с нашими коллегами предложить пошаговый план по реализации разработанных мер», - заявил Дмитрий Медведев.

Среди озвученных председателем партии идей по совершенствованию рынка жилья – создание банка типовых проектов ИЖС, разработка новых ипотечных продуктов под частные дома, изменение законодательной базы. По словам Медведева, при строительстве частных домов необходимо обеспечить безопасность средств граждан, которые используют те или иные финансовые инструменты.

При этом увеличение темпов строительства частных домов не должно привести к снижению качества жилья на всем рынке. «Нельзя допустить «гонки» за квадратными метрами в ущерб качеству строительства, которое должно основываться на лучших существующих практиках. Это позволит сделать дома, которые мы строим, максимально комфортными для проживания», — пояснил председатель «ЕР».

Развитие ипотеки в сфере ИЖС может увеличить объемы строительства в два раза в ближайшие 3-4 года, спрогнозировал президент ассоциации ИЖС Максим Назаренко. «Около 300 тысяч семей ежегодно выражают желание построить или купить частный дом. За счет проникновения ипотеки на рынок загородной недвижимости она станет более доступной», - отметил он.

В то же время власти понимают, что ипотеку могут взять не все семьи. Поэтому в «Единой России» продумают меры поддержки малоимущих граждан, которые нуждаются в жилье, но не могут позволить себе взять кредит. Один из предлагаемых механизмов – создание фонда социального арендного жилья, когда люди могут арендовать у государства квартиры без права приватизации. По оценкам экспертов, таким инструментом смогут воспользоваться порядка 714 тысяч семей.

В социальной аренде жилья много преимуществ, отмечает завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при Правительстве РФ Александр Цыганов. «Например, можно оформить временную регистрацию по месту жительства, получить право на парковку, детсады, школы с этой регистрацией. Снимая квартиру у собственников жилья практически невозможно договориться о временной прописке», – сказал эксперт.

Проект социальной аренды жилья действует у госкорпорации ДОМ.РФ в нескольких городах России. Совместно с компанией и Минстроем «Единая Россия» начнет разрабатывать законопроекты по повышению доступности жилья для граждан уже этой осенью, заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Кроме того, жилищный вопрос найдет отражение в Народной программе партии на выборах в Госдуму. Положения программы сформулируют на основе предложений граждан.

Источник: https://www.mk.ru/economics/