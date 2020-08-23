Цифровая трансформация регионов: полуфинал конкурса «Цифровой прорыв» стартовал в Южном IT-хабе

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21 августа, в Ростове-на-Дону стартовал первый региональный этап конкурса «Цифровой прорыв» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». За выход в финал проекта будут бороться 110 IT-команд. В рамках открытия также состоялась IT-встреча «Цифровой прорыв 2020.

Вызовы, тренды, люди», в ходе которой представители федеральных и региональных властей, бизнес-структур и экспертов обсудили актуальные вопросы развития Южного Федерального округа.

Участники встречи подробно обсудили новые вызовы цифровизации, вовлечение регионов в цифровую трансформацию и их кадровый потенциал. Площадка выступила эффективным инструментом для диалога между федеральными и региональными властями и представителями бизнеса, в ходе которого определились точки роста и барьеры для развития информационных технологий и повышения уровня информационной открытости в регионах.

Встреча в Ростовской области стала первой из серии мероприятий, которые состоятся в 8 федеральных округах и позволят оценить уровень готовности регионов Российской Федерации к переходу на цифровое взаимодействие между государством, обществом и бизнес-структурами.

«Ростовской области нужны профессионалы цифровой отрасли, чтобы решать целый ряд серьезнейших задач. Уже сейчас мы создаём у себя в Ростовской области необходимую инфраструктуру: центр управления регионом, центр цифровой трансформации. Всё это для того, чтобы обеспечить динамику цифровизации во всех сферах жизни и отраслях экономики, чтобы уже в обозримой перспективе приблизиться к выполнению национальной цели, сформулированной Президентом страны, и чтобы все наши цифровые инициативы помогли достичь качественного улучшения в жизни людей», – подчеркнул губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«В ближайшие 48 часов в Ростове-на-Дону, Южном IT-хабе страны, сосредоточится весь потенциал IT-отрасли России. Здесь в режиме нон-стоп будут соревноваться 110 команд, помогать которым будет целое сообщество экспертов и трекеров – больше 100 человек. В проект вовлечены больше 4 тысяч отраслевых специалистов со всего Южного федерального округа. А это значит, что у участников есть хорошая возможность привлечь внимание к себе и своим идеям, ведь лучшие из них будут взяты на вооружение и реализованы в компаниях и государственных органах», – отметил в своем обращении к участникам хакатона генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Команды ИТ-специалистов, дизайнеров и управленцев будут создавать по-настоящему прорывные технологические решения. Темы заданий для конкурсантов соответствуют направлениям развития цифровой экономики России.

В этом году региональный этап будет представлять собой микс офлайн и онлайн форматов. В Ростове-на-Дону создан центральный цифровой хаб с мультимедийной студией и в нем организована командная работа трекеров и экспертов конкурса. Они выходят в прямые эфиры с участниками и помогают проходить конкурсные испытания, поддерживают, оценивают и подсказывают. Такой центр замыкает на себе весь конкурсный процесс в федеральном округе, что позволяет IT-специалистам принять участие, не выходя из дома.

«Конкурс «Цифровой прорыв» позволяет талантливым IT-специалистам развиваться профессионально в нашей стране, а государству и бизнесу – решать актуальные цифровые задачи. Мы видим отклик и IT-сообщества. К настоящему моменту в конкурсе уже зарегистрировались почти 34 тысячи человек из 85 регионов. Сегодня стартует первое мероприятие регионального этапа конкурса здесь, в Ростове-на-Дону. Команды будут решать 10 уникальных кейсов, которые направлены на цифровое развитие региона. Главными критериями отбора заданий стала возможность практической реализации, применения разработанных решений в работе конкретных предприятий», – поделился руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков.

Кейсы для участников предложены региональными органами власти, крупными российскими корпорациями, а также представителями малого и среднего бизнеса и стартапами. Всего их 10 и все они – актуальные для региона задачи. Среди направлений – информационная безопасность, автоматизация взаимодействия граждан с органами власти, жилищно-коммунальные вопросы, работа с молодежью, телеком и другие.

4 задачи для участников представлены в рамках конкурса «Ростов-на-Дому. Цифровые лидеры», учрежденного по инициативе Губернатора Ростовской области. Правительство Ростовской области рассмотрит возможность предложить лучшим участникам региональных кейсов варианты трудоустройства в структурах, отвечающих за цифровое развитие региона.

«В 2020 году борьба за таланты и ИТ-компетенции стала острой, как никогда: цифровые специалисты сегодня нужны не только в интернет-отрасли, но и во всех направлениях, испытывающих цифровую трансформацию (бизнес, госуправление, традиционные отрасли экономики, социальная сфера). «Цифровой Прорыв» позволяет решать сразу многие задачи, связанные с ИТ-кадрами (поиск, профориентация, стимулирование, удержание, обеспечение роста, задействование в решении масштабнейших задач). Первый полуфинал конкурса «Цифровой Прорыв» стартует сегодня в Ростове-на-Дону. Все кейсы связаны с активно растущими ИТ-направлениями: искусственный интеллект, анализ данных, цифровизация и digital-трансформация, кибербезопасность. Мы рассчитываем, что на «Цифровом прорыве» появится не один региональный стартап с мировым именем», – поделился руководитель конкурса «Цифровой прорыв», директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

Представители Южного федерального округа в этом году проявляют активный интерес к участию в конкурсе. Топ-регионов по количеству участников первого хакатона возглавляет Ростовская область (1299 человек), далее следуют Краснодарский край (792), Волгоградская область (302), республика Крым (185), Севастополь (119), Астраханская область (96) и Республика Адыгея (25).

Полуфинал в ЮФО продлится по 23 августа. В этот же день будут названы 30 лучших команд – по три в каждом из направлений (кейсов). Участникам предстоит создать решение для интеллектуальной системы обнаружения кибератак, инструмент для обработки обращений населения к городским властям, сервис для проведения собрания собственников помещений в многоквартирных домах в заочной форме, рекомендательный сервис для обучения сотрудников, алгоритм нечеткого поиска слов, сервис для координации болельщиков спортивных клубов, интерактивную карту инновационных компаний Дона, системы контроля состояния оборудования на базе машинного зрения. Постановщиками кейсов выступили АО «Почта России», госкорпорация «Росатом», ПАО «Россети», РИНХ, город Новороссийск, ЖКХ, Yoloco, Ростелеком, АТОМ, АИРО. Лучшие решения будут и дальше прорабатываться вместе с участниками и будут внедрены.

«Цифровой прорыв» – это платформа для реализации потенциала представителей ИТ-профессий из разных уголков нашей страны. Облекая свой талант в реальное цифровое решение, участники смогут предложить видение сервисов, которые нужны сотрудникам атомной отрасли уже сегодня. ИТ-блок Росатома сейчас активно развивается, и нам нужны люди, которые смогут стать частью единой команды и двигаться к покорению новых вершин вместе с нами», – поделился директор департамента информационных технологий Госкорпорации «Росатом» Евгений Абакумов.

Полуфинальные хакатоны пройдут в 8 крупнейших IT-хабах, следующим станет полуфинал Приволжского федерального округа, который состоится 12-14 сентября в Нижнем Новгороде.

Оператором конкурса «Цифровой прорыв» выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Проект реализуется при поддержке АО «Почта России», Госкорпорации «Росатом», АО «Газпромбанк», ПАО «Россети», «Ассоциации Больших Данных», ПАО «Ростелеком». Технологический партнер конкурса – Mail.ru Group.

Информационными партнерами конкурса выступают: News.ru, Общественное телевидение России, Российская газета, Агентство экономической информации «Прайм», Информационно-аналитическое агентство «Телеком-Дэйли», Деловой журнал «Инвест-Форсайт», Информационное агентство «ФедералПресс», Информационное агентство REGNUM, Группа компаний ComNews. Инфраструктурный партнёр конкурса – РВК, HR-партнёр конкурса – кадровое агентство «Harwest».

Источник: Пресс-центр Южного IT-хаба Конкурса "Цифровой прорыв"