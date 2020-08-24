О некоторых трендах во властных элитах

/В России/

Одной из ключевых тем, которые сегодня активно обсуждаются в Администрации Президента, Правительстве и Госдуме, являются досрочные выборы в нижнюю палату российского парламента. Досрочные выборы в ГД состоятся - подготовка уже начата.

Ранее мы говорили о двух вариантах - декабре 2020 и марте 2021 года. В итоге решено остановиться на втором варианте - выборы пройдут в марте 2021 года.

Еще одним заметным трендом является тотальная проверка политических элит на наличие у их представителей видов на жительство в зарубежных странах и иностранного гражданства. Так, в настоящее время идет кампания по сбору данных - сколько действующих чиновников, депутатов и сенаторов у нас имеет двойное гражданство/ВНЖ, для некоторых из которых все закончится указателем "На выход!".

Еще один тренд - в кулуарах Аппарата Правительства по осени ожидают серьёзного ослабления рубля. Среди причин этого называют и возможное введение дополнительных санкций в отношении России по итогам поддержки действующей власти Белоруссии...