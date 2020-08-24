/В России/

О некоторых трендах во властных элитах

Одной из ключевых тем, которые сегодня активно обсуждаются в Администрации Президента, Правительстве и Госдуме, являются досрочные выборы в нижнюю палату российского парламента. Досрочные выборы в ГД состоятся - подготовка уже начата.

Ранее мы говорили о двух вариантах - декабре 2020 и марте 2021 года. В итоге решено остановиться на втором варианте - выборы пройдут в марте 2021 года.
Еще одним заметным трендом является тотальная проверка политических элит на наличие у их представителей видов на жительство в зарубежных странах и иностранного гражданства. Так, в настоящее время идет кампания по сбору данных - сколько действующих чиновников, депутатов и сенаторов  у нас имеет двойное гражданство/ВНЖ, для некоторых из которых все закончится указателем "На выход!".
Еще один тренд - в кулуарах Аппарата Правительства по осени ожидают серьёзного ослабления рубля. Среди причин этого называют и возможное введение дополнительных санкций в отношении России по итогам поддержки  действующей власти Белоруссии...

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Категория: Новости / В России

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