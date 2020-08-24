Кремль прокомментировал высылку из Австрии российского дипломата

/В России/

Россия так или иначе зеркально ответит Австрии на высылку российского дипломата. Так инцидент прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 24 августа.

«Наше посольство уже сказало о традиционном принципе зеркальных действий», — напомнил он.

Ранее в понедельник Вена объявила о решении выслать российского дипломата, деятельность которого якобы противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях. По информации газеты Kronen Zeitung, гражданина РФ подозревают в промышленном шпионаже.

Комментируя эту информацию, сенатор Владимир Джабаров выразил надежду на то, что речь идет о недоразумении, и австрийские власти скоро разберутся в ситуации. При это он назвал плохой тенденцией ряд подобных инцидентов с высылкой российских сотрудников диппредставительств из европейских стран.

19 августа российского дипломата выслала Норвегия. Это случилось на фоне скандала, возникшего после возбуждения дела о шпионаже в пользу Москвы.

Источник: https://lenta.ru