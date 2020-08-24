Дегтярев Михаил Владимирович: актуальные новости и последние инициативы

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Дегтярев Михаил Владимирович в настоящий момент является временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края.

В новой должности политик уже успел себя проявить. Лимит доверия к этому молодому и перспективному деятелю со стороны общественности стремительно растёт. Дегтярев Михаил Владимирович продолжил и организовал немало инициатив, цель которых – сделать жизнь жителей края более благополучной и комфортной.

В последнее время ВИ губернатора Хабаровского края провёл важную встречу с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным. Представитель края рассказал о существующих проблемах в части бюджетного обеспечения, и в социальной сфере, а также поведал о крупных проектах, которые планируется реализовать в ближайшей перспективе. Визит премьер-министра завершился принятием широкого ряда важных решений. Они будут исполнены не только на региональном, но и федеральном уровне.

В последнее время Временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Дегтярев также настоял на необходимости ухода в отставку главы минздрава Хабаровского края - Александра Витько. Жители региона оказались крайне недовольны развитием системы здравоохранения региона и реализацией существующих программ.

В большинстве медицинских учреждений банально не хватает персонала. После посещения поликлиники №8 в Хабаровске, чиновником было принято окончательное решение. Он лично убедился в том, что не соблюдаются даже элементарные санитарные нормы, к врачам просто невозможно записаться, а анализы поступают со значительной задержкой.

Временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Дегтярев провёл торжественное вручение наград ученикам, которые набрали более 95 баллов при сдаче Единого Государственного Экзамена. Все они получат денежную премию, которая станет отличной мотивацией для ещё больших свершений. Речь идёт о сумме в 50 000 рублей. Если ученик наберёт 100 баллов, то призовая сумма будет увеличена в два раза. Вознаграждение для лучших выпускников с этого года будет именоваться, как «премия имени Николая Ивановича Гродекова».