Эксперт об отравлении Навального

/В России/

В деле об отравлении Алексея Навального России стоит занять рационально-прагматическую позицию, в которой должны фигурировать, прежде всего, медицинские свидетельства.

Такое мнение в интервью радио Sputnik высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук Александр Шатилов.

Кремль пока не видит повода для начала уголовного расследования обстоятельств отравления Алексея Навального. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, сначала необходимо установить вещество, из-за которого Навальный впал в кому. Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что российские власти должны инициировать независимое и прозрачное расследование возможного отравления Алексея Навального. Дипломат сослался на предварительные результаты обследования Навального, проведенного в берлинском госпитале "Шарите". Немецкие врачи выявили следы опасного вещества в организме политика.

Сейчас дело Навального не столько медицинское, сколько политическое, отметил Александр Шатилов.

"Идет большая геополитическая игра, можно ожидать чего угодно в заключениях уже даже не столько немецких медиков, сколько западных политиков, тем более что они любят делать поспешные и радикальные выводы, а медицинские данные сильно расходятся с российскими. При этом, российские медики работали под пристальным давлением команды Навального", – сказал Александр Шатилов.

Это своего рода информационный фальстарт, отметил политолог.

"Еще ничего не ясно, а уже идут совершенно жесткие заявления и требования. Это напоминает "дело Скрипалей", которое завершилось пшыком, но какой был резонанс. Когда выяснилось, что Скрипаль жив, все улеглось. На Западе пытаются раздуть "дело Скрипалей" №2, в данном случае дело Навального. Нужно требовать от немецких медиков отчетов и, может быть, даже потребовать присутствия российских медиков в клинике "Шарите", чтобы заключение по здоровью одного из лидеров российский оппозиции было объективным и не ангажированным", – считает Александр Шатилов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/